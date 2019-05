Europawahl: Viel los auch in Kemptener Wahllokalen

Auch in Kempten zeichnet sich eine hohe Beteiligung an der Europawahl ab. Das städtische Wahlamt kommt nach ersten Rückmeldungen aus den Wahllokalen am späten Vormittag auf eine Beteiligung von 11,7 Prozent.

Kemptener Wahlamt musste deutlich mehr Briefwähler bedienen

Fabian Riemer vom Kemptener Wahlamt verweist im Gespräch mit dem BR-Studio Schwaben außerdem auf den hohen Anteil von 23 Prozent Briefwählern bei dieser Europawahl. Er habe diesmal 50 Prozent mehr Briefwahlunterlagen verschickt als noch 2014, so Riemer. Damit sei die Nachfrage nach Briefwahl etwa genauso hoch wie bei der jüngsten Landtagswahl.