Europawahl: Unterfranken ohne Vertretung im Europaparlament

Auch Christian Staat von der CSU ist mit seiner Kandidatur wohl gescheitert. Der 35-jährige Europakenner – aktuell arbeitet er als Büroleiter des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger – wäre mit seinem Listenplatz 8 auf der CSU-Liste nur ins Parlament eingezogen, wenn die Union deutlich über 40 Prozent der Stimmen geholt hätte. Er gibt sich im Gespräch mit BR24 trotzdem positiv gestimmt:

"Ein Abgeordneter mehr ist eigentlich ein schönes Ergebnis für die CSU. Und falls Manfred Weber Kommissionspräsident wird, gibt er ja seinen Sitz frei, so dass ich mir schon die theoretische Chance erhofft hatte, Mitte Juli für Manfred Weber nachzuziehen." Christian Staat, CSU

Auch wenn es nun nicht einmal für den Nachrücker-Platz gereicht hat, Europa bleibe seine Leidenschaft, betont Christian Staat. Über seinen Plan B denke er erst nach, wenn er das Ergebnis überschlafen habe.

Grüne etablieren sich als zweitstärkste Kraft in Unterfranken

Was noch interessant ist in Unterfranken – die Grünen etablieren sich mit der Europawahl als zweitstärkste Kraft in der Region. In Würzburg setzen sie sich mit 31,2 Prozent sogar auf Platz 1 vor die CSU mit 29,0 Prozent. Die SPD bekommt 10,4 Prozent der Stimmen, die AFD 5,9 Prozent.

In Unterfranken gab es zudem einen Bürgerentscheid in Euerdorf zum Bürgermeisteramt und eine Bürgerbefragung in Neunkirchen zur Aufstellung weiterer Mobilfunkmasten.