Niederbayern wählt schwarz. Überall hat die CSU ganz klar gewonnen. In Straubing hat jeder zweite Wähler sein Kreuz bei den Christsozialen gemacht. Am meisten Stimmen hat die CSU in ländlichen Gebieten bekommen: 57 Prozent im Landkreis Freyung-Grafenau, im Landkreis Straubing-Bogen sogar 59 Prozent. Unter die 50 Prozent-Marke ist die CSU in Niederbayern nur in den Städten Landshut und Passau gekommen (41,1 und 41,5 Prozent). Dort konnten die Grünen punkten: Knapp 20 Prozent wählten in Landshut und Passau jeweils grün.

AfD teilweise zweistellig

Während SPD, FDP und Freie Wähler nirgendwo in Niederbayern einen zweistelligen Wert erreicht haben, konnte die AfD vor allem im Bayerischen Wald Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. In den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen erhielt die AfD zwölf beziehungsweise 13 Prozent der Stimmen.

Enorme Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung in Niederbayern war im Vergleich zur letzten Europawahl im Schnitt um 20 Prozent höher. Im Landkreis Kelheim sind 60 Prozent aller Wahlberechtigten zu den Urnen gegangen, im Landkreis Landshut waren es sogar 62 Prozent. Außer im Landkreis Regen (47 Prozent) liegt die Wahlbeteiligung in Niederbayern überall über 50 Prozent.

Weber: Menschen nehmen Anteil

Über die starke Wahlbeteiligung freut sich Manfred Weber. Der niederbayerische CSU-Politiker und EVP-Kandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, sagte im BR-Interview, dass die Menschen endlich Anteil an der Zukunft Europas nähmen.

"Ich als Parlamentarier werde jetzt die Hand ausstrecken gegenüber den anderen Fraktionen und dann werden wir verhandeln über Inhalte und über die Zukunft Europas. Ich freu mich drauf". Manfred Weber (CSU)

Außerdem freute sich Weber über das bayerische Ergebnis für seine Partei bei dieser Europawahl. Die CSU erreicht in Bayern laut der aktuellen Hochrechnung von Infratest dimap bei der Europawahl 40,7 Prozent. Fast dasselbe Ergebnis (40,5 Prozent) hatten die Christsozialen 2014 erzielt.

Weber wählte in Wildenberg

Deutschlandweit hätte sich der Niederbayer allerdings ein besseres Ergebnis für seine Partei gewünscht. Das sagte er im BR Fernsehen am Sonntagabend. Die Union bleibt aber stärkste Kraft in Deutschland. "Jetzt sind wir mit einem klaren Mandat ausgestattet", sagt Weber im Interview.

"Stärkste Partei in Deutschland zu sein heißt, Führung übernehmen zu dürfen. Die Union war, ist und bleibt die Europa-Partei Deutschlands und das werden wir jetzt auf Europa-Ebene in Einfluss und Themen umsetzen." Manfred Weber (CSU)

Der 46-jährige Manfred Weber hatte seine Stimme am Sonntagvormittag im niederbayerischen Wildenberg (Lkr. Kelheim) - seinem Heimatort - abgegeben.