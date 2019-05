Europawahl: Oberpfalz im EU-Parlament wieder doppelt vertreten

Sechs Sitze erhält die CSU im neugewählten EU-Parlament. Das ist ein Sitz mehr als bisher.

Christian Doleschal geht als Neuling ins Parlament

Auf Platz fünf der CSU-Liste kandidierte Christian Doleschal, damit schaffte er den Sprung ins EU-Parlament. Der 31-Jährige wurde in Brand im Landkreis Tirschenreuth geboren und ist als Rechtsanwalt tätig. Er ist ein Neuling in Brüssel und Straßburg. Der bisherige Europapolitiker Albert Deß von der CSU aus Neumarkt trat bei dieser Wahl nicht mehr an. Nachfolger Doleschal will ein Europa der Stabilität und der Nachhaltigkeit. Die Wähler gaben Rückendeckung: 52,3 Prozent holte die CSU in Doleschals Heimatlandkreis Tirschenreuth, ein deutlicher Abstand zu allen anderen Parteien, die hier allesamt einstellig blieben.