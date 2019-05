Europawahl: Hohe Beteiligung in Schwaben - Gewinne für Grüne

Nach der Auszählung aller Wahlbezirke in Schwaben zeigt sich ein ähnliches Ergebnis der Europawahl wie im Rest Bayerns und Deutschlands. Stärkste Kraft bleibt die CSU, größter Gewinner der Wahl sind aber die Grünen.

Wahlbeteiligung steigt teils um mehr als 20 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag in Schwaben mit 59,2 Prozent leicht unter dem bayerischen und dem deutschen Ergebnis, insgesamt stieg sie aber deutlich. Am stärksten war die Wahlbeteiligung im Landkreis Augsburg. Dort gaben 64,6 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, 24,5 Prozent mehr als bei der Europawahl 2014. Hier geht es zur Wahlbeteiligung und den Wahlergebnissen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Bayerns.

CSU bleibt stärkste Kraft

Die CSU kommt nach dem vorläufigen Ergebnis in Schwaben insgesamt auf 41,4 Prozent und verliert damit 1,9 Prozent der Stimmen. Damit bleiben die Christsozialen stärkste Partei bei der Wahl. Wie bereits bei der letzten Wahl stimmten im Vergleich am meisten Wähler im Landkreis Donau-Ries für die CSU. Dort erreichte die Partei über 50 Prozent der Stimmen.

SPD mit Einbußen, viele Stimmen für die Grünen

Die SPD musste in allen schwäbischen Landkreisen Einbußen hinnehmen, am meisten im Landkreis Neu-Ulm. Dort verloren die Sozialdemokraten 11 Prozent der Stimmen. Insgesamt gaben ihnen in Schwaben 7,9 Prozent der Wähler ihre Stimme.

Großer Gewinner der Europawahl sind die Grünen. Sie kommen auf 18,4 Prozent der Stimmen und gewinnen in allen schwäbischen Landkreisen dazu. Ihr stärkstes Ergebnis erzielen sie in der Stadt Augsburg mit 25,6 Prozent.

AfD etwas schlechter, Freie Wähler mit höherer Zustimmung

Die AfD erzielt in Schwaben ein minimal schlechteres Ergebnis als 2014. Neun Prozent der schwäbischen Wähler geben ihre Stimme der Alternative für Deutschland. Am meisten sind es im Landkreis Dillingen, dort hat die Partei mit 3,4 Prozent auch die stärksten Zuwächse.

Die Freien Wähler können sich insgesamt über mehr Zustimmung freuen. Sie kommen auf 6,9 Prozent der schwäbischen Stimmen und gewinnen bis auf das Oberallgäu in allen Landkreisen Stimmen dazu.

Ferber und Müller erneut im Europaparlament

Nach dem vorläufigen Ergebnis schaffen es damit zwei schwäbische Abgeordnete erneut ins Europaparlament. Markus Ferber wird für die CSU erneut einziehen, Ulrike Müller sitzt für die Freien Wähler wieder im Europaparlament. Ferber freute sich nach der Wahl über das "hervorragende Ergebnis" für die CSU und die hohe Wahlbeteiligung.

"Die Menschen haben gespürt, dass die Welt sich verändert und dass wir selbst mit einem starken Bayern, mit einem starken Deutschland nur in einem europäischen Verbund bestimmte Dinge auch vernünftig für die Menschen lösen können." Markus Ferber, CSU