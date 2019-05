Europawahl: Höhere Wahlbeteiligung in Augsburg

Mit einer deutlich höheren Beteiligung ist die Europawahl in Augsburg angelaufen. Wie Helmut Reit, stellvertretender Wahlleiter auf BR-Anfrage erklärte, hatten um 10 Uhr bereits 7,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum Vergleich: Bei der Europawahl 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt erst 4,5 Prozent.

Polizei muss wegen Falschparkern vor dem Wahllokal ausrücken

In Bayerns drittgrößter Stadt haben seit 8 Uhr alle 144 Wahllokale geöffnet. Die Wahl laufe ohne Störungen so Reit; in zwei Fällen musste allerdings die Polizei gerufen werden, weil falsch geparkte PKW den Eingang blockierten. Um den Zugang auch für Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer sicherzustellen, wurden die Fahrzeuge umgehend entfernt.