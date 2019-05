Europawahl: Große Beteiligung in schwäbischen Wahlämtern

Das große Interesse an der Europawahl hat in Schwaben bis zum frühen Nachmittag angehalten. Bis 14 Uhr hatten in Augsburg schon 27,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben (Europawahl 2014: 16,7 Prozent zum gleichen Zeitpunkt). Diese Zahl hat Florian Schiffelholz vom städtischen Wahlbüro auf BR-Anfrage genannt.

Die Zahl der Briefwahl-Anträge ist sprunghaft gestiegen

Eine deutliche höhere Beteiligung an der Wahl zum Europaparlament lässt auch die Zahl der beantragten Briefwahlunterlagen erwarten: Waren es 2014 noch rund 22.000 Briefwahlanträge in Augsburg, hat die Stadt diesmal fast 37.000 Briefwähler mit Stimmzetteln und Umschlägen versorgt. "Das ist schon eine eklatante Steigerung", so Schiffelholz.

Deutlich mehr Europa-Wähler auch in Kempten

In Kempten hat Fabian Riemer vom städtischen Wahlbüro um 16 Uhr eine Beteiligung von rund 29 Prozent errechnet. Auch der Rücklauf der verschickten Briefwahl-Unterlagen sei "sehr, sehr hoch", so Riemer auf BR-Anfrage. Deshalb erwarte er in Kempten eine Gesamt-Wahlbeteiligung von über 50 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Europawahl 2014 hatten in Kempten gerade mal 35,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.