15.03.2019, 18:55 Uhr

Europawahl 2019: 40 Parteien treten in Bayern an

Zur Europawahl im Mai treten in Deutschland so viele Parteien und Vereinigungen an wie selten zuvor. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Bundeswahlausschusses. Demnach haben Wähler in Bayern 40 verschiedenen Möglichkeiten, ihr Kreuz zu machen.