Europaunion in Augsburg: Solidarität mit der Ukraine

Raus aus der Krise – nur mit Europa. Das ist das Motto, das sich die Teilnehmer des dreitägigen Treffens der Europa-Union gegeben haben. Der Präsident der Europa-Union Deutschland, der CDU-Politiker Rainer Wieland, erklärte, die Botschaft der europäischen Idee, die gerade in trüben Zeiten stärker und heller strahlt, müsse weiterverbreitet und in die politische Debatte eingebracht werden.

Prominente Köpfe in Augsburg

An dieser Debatte nahmen in Augsburg auch andere prominente Köpfe aus der deutschen und europäischen Politik teil. Ein Heimspiel war die Tagung in der Fuggerstadt etwa für die Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen und den Vorsitzenden der schwäbischen CSU und Europaabgeordneten Markus Ferber. Daneben war auch der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter von den Grünen, und die SPD-Europapolitikerin Gabriele Bischoff zu Gast. Grußbotschaften kamen von Theo Waigel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Zukunft des Mittelstands in der EU

Bei der Tagung der Europaunion ging es auch um die Zukunft der mittelständischen Wirtschaft. Der Präsident der schwäbischen Industrie-und Handelskammer, Andreas Kopton, forderte ein starkes Europa, das mit einer Stimme spreche. Es gelte auch, den Binnenmarkt zu stärken, betonte Kopton. Der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) erklärte, es sei fundamental, Europa nach außen zu stärken und nach innen zusammenzufassen.

Solidarität mit der Ukraine

Auch über die Rolle der Ukraine in Europa diskutierten die Delegierten. Dazu hatten die Veranstalter die ukrainisch-deutsche Wissenschaftlerin Ljudmyla Melnyk eingeladen.

Ein Höhepunkt der dreitägigen Konferenz war neben dem Empfang bei der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber für die Tagungsteilnehmer auch die Lichteraktion für die Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Zu dem stillen Gedenken vor dem Augsburger Rathaus versammelten sich am Abend zahlreiche Menschen. Die Lichteraktion endete mit dem gemeinsamen Singen der Europahymne.