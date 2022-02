Europas größtes Filmstudio bald mitten in Bayern?

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit haben die "Penzing Studios" ihren Betrieb aufgenommen. In zwei renovierten Flugzeughangars auf dem ehemaligen Fliegerhorst Penzing laufen laut dem Betreiber bereits erste Produktionen. Herzstück ist die virtuelle Produktionsbühne "Hyperbowl": Auf 550 Quadratmetern und über 360 Grad angebrachten LED-Panels kann dort auf 200 Quadratmetern Grundfläche ohne Ortswechsel oder Umbauten jede beliebige Kulisse erzeugt werden.

100 Millionen Euro Investitionen geplant

Die Betreiber wollen aber noch viel mehr. In den kommenden drei Jahren sollen weitere Hallen des ehemaligen Militärflughafens angemietet und auch neu gebaut werden, von Investitionen über 100 Millionen Euro ist die Rede. Am Ende sollen in Penzing in zwölf Studios "mit 25.000 Quadratmetern Produktionsfläche und 15.000 Quadratmetern Werkstatt- und Büroflächen" parallele Produktionen möglich sein, heißt es in einer Mitteilung.

Betreiber rechnet mit 250 Arbeitsplätzen für Fachkräfte

Laut Geschäftsführer Jörn Siegert wären es die größten Filmstudios in Europa. An der Betreibergesellschaft sind unter anderem die "Grizzly Filmbau GmbH" aus Unterdießen nahe Landsberg, die "Hyperbowl GmbH" aus Frankfurt am Main und der Film-Dienstleister "Inmotion AG" aus Kaltental beteiligt.

Kunden will man neben der reinen Studiovermietung ein Gesamtpaket aus Bühnenbau, Transport und Logistik, Postproduktion und visuellen Effekten anbieten. Der Betreiber rechnet mittelfristig mit rund 250 neuen Arbeitsplätzen für Fachkräfte. Langfristig könnten es demnach bis zu 1.000 werden.

Nachfrage nach Studiokapazitäten steigt

Die "Penzing Studios" seien die Antwort auf die weltweit enorm steigende Nachfrage nach Studiokapazitäten, heißt es in der Mitteilung weiter. Grund dafür sei unter anderem, dass die internationalen Streaming-Anbieter ihre Budgets für regionale Inhalte erhöhten und nicht mehr nur Produktionen etwa aus den USA exportierten.

Kommt Intel noch nach Penzing?

Auf dem Fliegerhorst-Gelände wird es damit immer enger: Auch Der ADAC betreibt dort bereits ein Testzentrum für autonomes und vernetztes Fahren. Eine mögliche Ansiedlung von Intel, die nach wie vor im Gespräch ist, scheint damit schwieriger zu werden. Der Chiphersteller würde für seine in Europa geplante Halbleiterfabrik mit mehreren Tausend Mitarbeitern womöglich ein größeres Gelände benötigen.