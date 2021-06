Europäischer Ulrichspreis für Entwicklungsminister Gerd Müller

Mit dem Preis würdigte die Europäische St. Ulrichsstiftung auch die Verdienste Müllers um die Europäische Einheit. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird der Minister an die Reiner Meutsch Stiftung spenden, die die Bildung von Menschen in Schwellenländern fördert, u.a. durch den Bau von Schulen. Die Preisverleihung findet in der Regel in Dillingen statt, wegen Corona wurde sie zwei Mal verschoben.

Prominente Preisträger

Müller ist der 13. Ulrichspreisträger, vor ihm haben u.a. der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, die Geigerin Anne Sophie Mutter, die Nothilfeorganisation Ärzte ohne Grenzen oder auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Auszeichnung erhalten. Schäuble hielt gestern die Laudatio für Müller: Gerd Müller habe die Entwicklungspolitik verändert und vorangebracht, so Schäuble. Seine zahlreichen Initiativen hätten Maßstäbe für die künftige Ausrichtung deutscher und europäischer Entwicklungszusammenarbeit etabliert.

Müllers jüngster Erfolg: Das Lieferkettengesetz

Dabei habe er es oft nicht leicht, für seine Ideen und Ideale zu kämpfen: Nicht nur aus Reihen der Opposition, sondern auch aus der eigenen Partei gebe es oft Widerstände, sagte Schäuble sinngemäß. Als jüngsten großen Erfolg Müllers nannte er das Lieferkettengesetz, auf das sich die Bundesregierung nach langem Streit geeinigt hatte. Das Gesetz legt verbindliche Standards zur Einhaltung der Menschenrechte auf allen Stationen der Lieferkette fest.

Großes Engagement für Gerechtigkeit weltweit

Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier betonte, Gerd Müller sei ein würdiger Preisträger, er strahle eine große Liebe für die Schöpfung aus. Müller sagte, er hoffe, dass der Preis noch mehr Menschen ermutige, nicht wegzuschauen, und sich für Gerechtigkeit weltweit einzusetzen. Der Preise stehe auch für die vielen ehrenamtlich Tätigen und ihre herausragende Arbeit, in den Kirchen, in EineWeltLäden oder in den vielen Partnerschaften mit Entwicklungsländern.

Dillingens Landrat Leo Schrell: Stiftungsziel ist aktueller denn je

Der Dillinger Landrat und Stiftungsvorsitzender Leo Schrell betonte, dass die Flüchtlingssituation, der Klimawandel und die Corona-Pandemie drei drängende Gegenwartsfragen seien, bei denen sich Europa schwertue, mit einer Zunge zu sprechen und die Probleme gemeinsam anzupacken und zu lösen. Das Stiftungsziel, die "Förderung und Einheit Europas in christlich-abendländischer Tradition" sei deshalb aktueller denn je, so Schrell.