Europäischer Notruftag: Twittergewitter und Tipps für den Notruf

Die Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst lernt jeder bereits im Kindesalter. Trotzdem gibt es viele Dinge rund um den Notruf, die nicht jedem bekannt sind.

112 als europaweit einheitliche Notrufnummer

Wer in einem Land der Europäischen Union den Notruf 112 wählt, wird auch dort mit einer Rettungsleitstelle verbunden, die Feuerwehr und Rettungsdienst verständigen kann. Auch in einigen Ländern außerhalb der EU ist die 112 mittlerweile die richtige Telefonnummer, wenn man in einer Notlage ist. Darunter die Schweiz, die Türkei, Großbritannien und Russland. Auch wenn man die Polizei benötigt, kann man im europäischen Ausland die 112 wählen. Großer Vorteil: Man muss sich auch im Urlaub nur eine Notrufnummer merken.

Obwohl der EU-Ministerrat die Einführung eines europaweiten Notrufs unter der Telefonnummer 112 schon vor mehr als 30 Jahren beschlossen hat, wissen nach einer aktuellen Umfrage der EU-Kommission 41 Prozent der Europäer nicht, dass die 112 auch im EU-Ausland funktioniert. Deshalb wird seit 2008 jährlich am 11. Februar, der Europäische Tag des Notrufs 112 durchgeführt, um die Bekanntheit der Nummer zu erhöhen.

112 funktioniert in der Regel auch ohne Handynetz

Der Großteil der rund 2,8 Millionen Notrufe unter der 112, die in Bayern jedes Jahr von den Integrierten Leitstellen bearbeitet werden, wird mittlerweile über das Handynetz getätigt. Doch was tun, wenn man bei einem Notfall kein Netz hat? In der Regel sollte der Notruf trotzdem funktionieren. Denn das Handy sucht sich dann unabhängig vom eigenen Provider ein anderes Handynetz und verbindet einen zur nächsten Leitstelle. Beim Polizeinotruf 110 ist das oft so nicht möglich. Also kann es auch hierzulande Sinn machen, in solchen Situationen statt der 110 die 112 zu wählen. Die Integrierten Leitstellen verbinden einen dann weiter zum Polizeinotruf.

Was muss ich beim Notruf beachten?

Bei einem Notruf ist es gut, wenn man sich an die 5Ws hält. Das heißt, man teilt dem Leitstellendisponenten folgende Informationen mit:

Wer ruft an?

Was ist passiert?

Wo ist der Unfallort?

Wie viele Verletzte gibt es?

Anschließend auf jeden Fall in der Leitung bleiben. Das fünfte W steht deshalb für "Warten auf Rückfragen".

Der Leitstellen-Mitarbeiter alarmiert daraufhin die nötigen Einsatzkräfte und betreut, wenn nötig den Anrufer auch weiter. Das kann bis zu einer sogenannten Telefonreanimation führen. Das heißt, der Disponent leitet den Ersthelfer telefonisch an, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen bis die ersten Rettungskräfte eintreffen. Für das Opfer ist das immens wichtig. Denn Studien haben gezeigt, dass die Überlebenschance bei einem Herzstillstand pro Minute um rund 10 Prozent sinken. Deshalb ist es wichtig, sofort mit den Reanimationsmaßnahmen zu beginnen.

Twittergewitter der Feuerwehren

Rund 60 Berufsfeuerwehren in Bayern nutzen den heutigen Aktionstag, um auf aus ihren Leitstellen über aktuelle Einsätze zu twittern. Sie nennen die Aktion "Twittergewitter". In Bayern beteiligen sich die Feuerwehren aus München, Ingolstadt, Augsburg und Nürnberg.