Europäischer Kulturpreis: Große Anerkennung für Lindau

Das kulturelle Engagement der Stadt Lindau ist am Freitagabend mit dem Europäischen Kulturpreis gewürdigt worden. Nach einer Festrede des bayerischen Kunstministers Bernd Sibler wurde Lindau neben anderen Preisträgern wie den Bregenzer Festspielen für seinen Theaterbetrieb und herausragende Ausstellungen ausgezeichnet.

Grenzüberschreitende Kultur am Bodensee

Die Stadt tausche sich über Grenzen hinweg mit Österreich und der Schweiz kulturell aus, so Tilo Braune, der Präsident der Kulturstiftung. Durch Theateraufführungen aber auch Ausstellungen sei Lindau zu einem Kulturzentrum geworden. Derzeit läuft eine Chagall-Ausstellung, vor einigen Jahren war auch Picasso zu sehen.

Lindau ist die bisher kleinste Stadt, die mit dem europäischen Kulturpreis ausgezeichnet wurde. Kunstminister Sibler sagte, Kultur dürfe nicht nur in den Metropolen, sondern müsse gerade auch in abgelegeneren Regionen stattfinden.

Lindaus kultureller Aufschwung hat einen Antreiber

Der Lindauer Kulturamtschef Alexander Warmbrunn war vor rund zehn Jahren in die Stadt gekommen. Er gilt als wesentlicher Motor des kulturellen Aufschwungs. Warmbrunn betonte, man müsse erstklassige Angebote schaffen und sie gleichzeitig so aufbereiten, dass die Menschen sie verstehen. Die Kultur dürfe nicht im Elfenbeinturm stattfinden.

Bayerisches Bodenseeufer hat noch mehr zu bieten

Neben Lindau wurden auch die Bregenzer Festspiele, der "Boswiler Sommer" und die Organisation "Religions for Peace" ausgezeichnet. Letztere setzt sich nicht nur für Religionsfreiheit oder religiöse Bildung ein, sondern auch für den Umweltschutz oder die Gleichstellung der Geschlechter.

Die "Europäische Kulturstiftung Pro Europa" wurde 1993 in Basel gegründet. Sie will die Kultur in Europa fördern und engagiert sich für einen nachhaltigen Dialog zwischen Menschen, Regionen und Staaten.