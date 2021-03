Europäische Wochen Passau setzen auf Open-Air-Konzerte

Die Freunde und Fans der Festspiele "Europäische Wochen Passau" (EW) brauchen nur noch rund drei Monate auf den Beginn zu warten: Die Festspiele dauern vom 18. Juni bis 25. Juli. Bereits am Samstag beginnt der Kartenvorverkauf.

Tickets in drei Stufen

Pandemie-bedingt läuft der Verkauf in diesem Jahr in drei Stufen ab: Zunächst wurden Tickets für sieben Konzerte verkauft, jetzt folgen weitere 13 und erst im Mai, wenn absehbar ist, was das Corona-Geschehen zulässt, wollen die EW weitere Veranstaltungen veröffentlichen.

Rahmenbedingungen wie im vorigen Jahr?

Momentan kalkuliert Intendant Carsten Gerhard mit denselben Konditionen wie im vergangenen Jahr: bis zu 200 Personen in Innenräumen und 400 Zuhörer draußen. Sollte tatsächlich im Sommer nicht gespielt werden können, wird das Festival in den Herbst geschoben. "Jetzt ist aber die Zeit der Vorfreude", gibt sich Gerhard optimistisch.

Vor allem Open-Air-Events

Wegen der Pandemie gibt es heuer auch auffallend viele Open-Air-Veranstaltungen. Die größte bildet den Abschluss der Festspiele: ein mehrtägiges Open-Air-Festival neben der Veste Oberhaus. Zu Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" wird Lichtkünstler Philipp Geist Bilder, Zeichen und Farben auf die Bühne projizieren.

Unter den berühmtesten Künstlern sind Igor Levit mit dem Hagen Quartett, Sopranistin Anna Prohaska, Entertainerin Ute Lemper, Schauspieler Ulrich Tukur, das Freiburger Barockorchester, das Concertgebouw Kammerorchester und die Nationale Kammerphilharmonie Prag.