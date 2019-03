Europäische Wochen Passau: Neues Programm, entspannte Finanzen

Der Künstlerische Leiter Carsten Gerhard hat jetzt das Programm für 2019 vorgestellt. Im Juni und Juli finden an sechs Wochenenden insgesamt 51 Veranstaltungen statt. Einen eigenen Titel hätten die 67. Festspiele nicht, sagte Gerhard dem Bayerischen Rundfunk, wohl aber eine klar europäische Ausrichtung. So werde beispielsweise als Theaterhöhepunkt die deutsche Erstaufführung von Lina Prosas "Lampedusa Way" zu sehen sein (18./19.7.). Unter dem Label "Brennpunkt Europa" sind Politikwissenschaftler Gerald Knaus (14.7.) und der Philosoph Dieter Thomä (28.7.) zu Gast. Festredner zum Auftakt wird Jan Assmann, der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, sein.

Musikalisches Programm der Europäischen Wochen in Passau

Hochkarätig auch das musikalische Programm: So werden unter anderem die Amsterdam Sinfonietta (5.7.), das Geigen-Wunderkind Leia Zhu (11.7.), der Weltstar und Charaktergeiger Frank Peter Zimmermann (12.7.) sowie die "Academy of St. Martin in the Fields" mit Werken von Bach, Mozart und Britten auftreten (25.7.). Neu ist das Format "Nachtstücke": Drei Mal (22.6., 13.7. und 27.7.) werden Künstler spätabends auf öffentlichen Plätzen in Passau (Residenzplatz, Rindermarkt und Innufer) Konzerte geben.

Finanzierung der Festspiele steht

Die Europäischen Wochen (EW) seien wieder auf einem "sehr harmonischen Weg", versicherten EW-Vorsitzende Rosemarie Weber und Schatzmeister Peter Kratzer dem Bayerischen Rundfunk. Die Finanzierung des diesjährigen Festivals stehe. Das satte Minus im letzten Jahr - kurz vor den Festspielen war von 300.000 Euro die Rede - habe man in ein kleines Plus drehen können. Von den Querelen um Thomas E. Bauer, der unter anderem wegen der finanziellen Schieflage nach nur einer Spielzeit den Intendantenstuhl räumen musste, spricht kaum einer mehr.

Eigener Konzertsaal für die Europäischen Wochen

Noch etwas wird neu sein: Die Europäischen Wochen ziehen um - und bekommen damit einen eigenen kleinen Konzertsaal. Festspielbüro und Archiv werden im Sommer von der Bahnhofstraße in die Klavierwerkstatt Mora ausgelagert. Den Mora-Konzertsaal mit knapp 150 Zuschauerplätzen können künftig die EW als Konzert-, Veranstaltungs- und Probenraum nutzen. "Damit haben wir ganz andere Möglichkeiten und sparen uns auf Dauer eine Menge Geld", so EW-Vorstand Weber.