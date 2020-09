"Europäische Wochen" Passau beginnen mit Eröffnungskonzert

Normalerweise hätten die Festspiele "Europäische Wochen Passau" (EW) schon im Juni und Juli stattfinden sollen. Corona-bedingt wurde das Festival in den Herbst geschoben. Heute (Freitag) werden die Festspiele eröffnet. Von 11. September bis 4. Oktober gibt es in der Region 25 Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen und eine Ausstellung.

Eröffnungskonzert wird an einem Abend zwei Mal gespielt

Es ist ein ungewöhnlicher Start: Heute und morgen Abend findet mit der Uraufführung des Beethoven‘schen Doppelkonzerts und der Pastorale das Eröffnungskonzert statt – an beiden Abenden zweimal. Was ursprünglich an einem Abend zu hören gewesen wäre, wurde auf zwei Abende und zwei verschiedene Zeitfenster gestreckt. Denn länger als 70 Minuten am Stück wird nicht gespielt.

Programm an die Umstände angepasst

Die EW haben die Programme den Vorschriften rund um das Virus angepasst. Jede Veranstaltung hat ihr eigenes Hygienekonzept. Wegen der Abstandsregeln werden nur rund ein Viertel der Sitzplätze besetzt. Rentabel ist das nicht. Und auch nur deshalb machbar, weil die Künstler an einem Abend zweimal auftreten – für dieselbe Gage.

Inhaltliche Auseinandersetzung mit Europa

Inhaltlich geht es – dem Festival-Namen entsprechend – in einigen Beiträgen um Europa, beispielsweise um den wachsenden Rechtspopulismus und um den Brexit. Zu den bekanntesten Künstlerinnen und Künstlern gehören in diesem Jahr Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys, die Schauspielerin Corinna Harfouch, der Klarinettist Giora Feidman, die Geigerin Midori Seiler und die Sängerin Juliana Banse.