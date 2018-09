Europäische Wochen: Kein Rücktritt, aber weiter Kritik

Es war eine Infoveranstaltung mit Zündstoff. Ex-Intendant Pankraz Freiherr von Freyberg zeigte sich mit der Vorstandschaft der Festspiele Europäische Wochen (EW) unzufrieden. Er forderte eine außerordentliche Mitgliederversammlung, auf der eine neue Vorstandschaft der Europäischen Wochen gewählt werden kann - für einen Neuanfang.

Von Abstimmung über Rücktritt überrumpelt

Vorstandsvorsitzende Rosemarie Weber spielte den Ball unmittelbar ans Publikum weiter. Sie befragte die rund 100 Mitglieder, Freunde und Förderer der EW, ob sie einen Rücktritt der Vorstandschaft wollen. Nur neun Personen hoben die Hand. Weber fühlt sich bestätigt und sagte dem BR, "dass jetzt endlich Ruhe einkehren kann". Kritiker finden allerdings, die Abstimmung sei viel zu plötzlich und im falschen Rahmen gekommen. So eine Vertrauensfrage sei Mitgliederangelegenheit und habe auf einer Infoveranstaltung nichts zu suchen, hieß es von kritischer Seite. Sich ohne Bedenkzeit öffentlich mit Handzeichen gegen die Vorstandschaft zu bekennen, falle sicher nicht jedem leicht. Selbst wenn er gegen die Vorstandschaft sei.

Festspiele in der Krise

Die Europäischen Wochen befanden sich in dieser Saison in ihrer größten - vor allem auch finanziellen - Krise. Der Verein trennte sich kurz vor Beginn der Festspiele von Intendant Thomas E. Bauer. Weil viele Programmpunkte gestrichen wurden, Mitarbeiter die EW verließen, "konnten so viele Einsparungen gemacht werden, dass wir voraussichtlich mit einer schwarzen Null rausgehen", sagt Weber. Die Schlussrechnung wird allerdings erst im Januar gemacht, weil sowohl noch Rechnungen eintrudeln als auch Sponsorengelder eingetrieben werden müssen.

Intendant erst wieder ab 2020

Die kommenden Festspiele von 22. Juni bis 28. Juli 2019 übernimmt als künstlerischer Leiter der Kulturmanager Carsten Gerhard. Ab 2020 soll es wieder einen Intendanten geben. Seine Stelle wird Anfang kommenden Jahres ausgeschrieben.

Mitgliederversammlung in einer Woche

Inhaltlich wollen sich die EW wieder mehr mit dem europäischen Gedanken befassen, sagt Weber. Passauer Schüler sollen zum Beispiel an Musikprojekten im Ausland teilnehmen, außerdem soll es mehr Lesungen und Diskussionen zu europäischen Fragen geben.

Wie und in welcher Form es langfristig mit den EW weitergeht, besprechen Vorstand, Beirat und Kuratorium in einer Sitzung am 25. September. Schon im Vorfeld war immer wieder die Umwandlung des Vereins in eine GmbH diskutiert worden. Diese Option steht immer noch im Raum. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wie sie Pankraz Freiherr von Freyberg gefordert hatte, wird es nicht geben.