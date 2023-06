Europäische Wochen in Passau starten

Es ist das größte Kulturfestival in der Dreiländerregion Bayern, Böhmen und Oberösterreich: Zum 71. Mal finden die Festspiele Europäische Wochen statt und wollen die künstlerische Vielfalt Europas abbilden.

Viel Klassik – aber auch Jazz, Lesungen und Ausstellungen

Neben viel Klassik gibt es bei den Europäischen Wochen mehrere Kinder-, Jazz- und Open-Air-Konzerte, Lesungen sowie Ausstellungen. Bis zum 29. Juli finden rund 40 Veranstaltungen in der Festspielregion in Niederbayern, Oberbayern, Oberösterreich und Tschechien statt.

Prominenteste Musikerin ist Anne-Sophie Mutter, die in Bad Füssing im Landkreis Passau spielen wird – in der Region war sie zuletzt vor 40 Jahren aufgetreten.

Besonderer Auftakt

In diesem Jahr beginnen die Europäischen Wochen außergewöhnlich mit dem Nibelungenlied. Es soll vor 800 Jahren mutmaßlich in Passau aufgeschrieben worden sein. Bisher gab es keine Passauer Fassung. "Wir trauen uns ran und holen das Nibelungenlied ins 21. Jahrhundert", sagte Intendant Carsten Gerhard.

Ein Highlight am Wochenende

Die gekürzten Originaltexte liest der als Tatort-Kommissar bekannte Miroslav Nemec, die Musik kommt von Komponist Enjott Schneider. Der Gegenpol zum Nibelungenlied ist am Eröffnungswochenende (30.6./1.7.23) das Open-Air-Konzert mit Max Mutzke und der SWR-Big Band an der Ortsspitze in Passau.

Wanderung über Grenzen

Politischer Schwerpunkt ist heuer die Ukraine. So gibt es Lesungen aus Werken verschiedener ukrainischer Gegenwartsautoren. Über die Grenze geht es beispielsweise bei einer musikalischen Wanderung. Von Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau aus führt die Tour durch den Nationalpark nach Tschechien – entlang der Moldau. Dazu spielt ein Ensemble Auszüge aus "Die Moldau" von Bedřich Smetana.

Nachhaltige Konzepte

Weil die Konzerte über das Dreiländereck verteilt stattfinden, wollen die Europäischen Wochen die Konzertbesucher motivieren, sich zu Fahrgemeinschaften zusammenzuschließen. Auf einer Plattform kann man anmelden, zu welchen Konzerten man fährt oder mitfahren möchte.