Europäische Leitmesse "Altenpflege 2021" startet

Die europäische Leitmesse "Altenpflege", die am Dienstag startet, findet in diesem Jahr nicht wie ursprünglich geplant im Messezentrum Nürnberg, sondern in digitaler Form statt. Zentrale Themen der Messe sind zum Beispiel die neue Pflegereform, der Fachkräftemangel und die Digitalisierung der Altenpflege.

"Altenpflege 2021" wegen der Corona-Pandemie digital

Dazu bietet die dreitägige (06.-08.07.21) Veranstaltung unter anderem Fachvorträge und Live-Diskussionen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie hätten sich die Organisatoren für die digitale Variante entschieden, heißt es. "Mit unserer 3D- Messeplattform bringen wir Aussteller, Besucher und Experten unabhängig vom Infektionsgeschehen im virtuellen Raum zusammen und bieten ein echtes Erlebnis", verspricht Messeleiterin Carolin Pauly.

Austausch im virtuellen Raum

In verschiedenen Formaten präsentiert die Messe Neuheiten und Trends in der Pflegewirtschaft, die in virtuellen Räumen diskutiert werden können. Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen beispielsweise mithilfe künstlicher Intelligenz Themen und Aussteller angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für sie interessant und relevant sein könnten, so die Messeleiterin. Dazu kommen virtuelle Foren, in denen eine vielfältige Interaktion zwischen Besuchern, Experten und Ausstellern stattfinden soll.

Virtuelle Messehallen noch länger besuchbar

Ziel sei es, alle Facetten der Branche widerzuspiegeln: Dazu zählen Dienstleistungen und Produkte für Pflege und Therapie, Beruf und Bildung, IT und Management, Ernährung und Hauswirtschaft, Textil und Hygiene sowie Raum und Technik. Tickets und Informationen zur Messe erhalten Interessierte auf der Webseite www.altenpflege-messe.de. Die virtuellen Messehallen können noch über das reguläre Messe-Ende (8. Juli 2021) hinaus bis zum 16. Juli besucht werden.

Die "Altenpflege" ist die Leitmesse der Pflegewirtschaft in Europa und zählte vor der Corona-Pandemie durchschnittlich rund 600 Aussteller und knapp 30.000 Fachbesucher.