Europäische Kulturhauptstadt 2025: Macht Nürnberg das Rennen?

In Berlin wird die internationale Jury am Mittag bekannt geben, welche deutsche Stadt im Jahr 2025 den Titel "Europäische Kulturhauptstadt" erhält. Neben Nürnberg sind noch vier weitere Städte im Rennen: Hildesheim, Hannover, Magdeburg und Chemnitz.

Alle fünf Städte haben in den vergangenen Monaten einen Bewerbungsmarathon absolviert. Nürnberg musste, so wie die Konkurrenten, zwei Bewerbungsbücher vollgepackt mit Ideen für das Kulturhauptstadtjahr abgeben, zudem mehrere Fragerunden der Jury überstehen und bei einem digitalen Stadtbesuch den Juroren Lust auf Nürnberg machen.

Streng genommen hat Nürnberg sogar drei Bewerbungsbücher abgegeben: Kinder aus Nürnberg hatten in acht Projekten eigene Ideen entwickelt, wie die Stadt im Jahr 2025 aussehen soll und sie im "Bewerbungsbuch der Kinder" festgehalten. Einige dieser Ideen hat das Bewerbungsbüro übernommen, etwa das Projekt "Zwölf-Sterne-Hotel", dessen Zimmer von Kindern aus ganz Europa gemeinsam gestaltet werden sollen.

Jury bekam eine digitale Stadtführung

Große Teile des Bewerbungsprozesses fanden hinter verschlossenen Türen statt. Die Macher der Nürnberger Bewerbung sind mit ihren Präsentationen jedoch zufrieden. "Es ist uns gelungen, ein sehr umfassendes Bild von Nürnberg zu vermitteln", sagte Hans-Joachim Wagner, der Leiter des Bewerbungsbüros, nach dem digitalen Stadtbesuch der Jury. "Ich bin sehr gespannt, wie die Jury entscheiden wird", so Wagner weiter.

In Nazi-Bau sollen Kunst und Künstler einziehen

Nürnberg will mit dem Motto "Past Forward" punkten – beim Blick in die Zukunft die Vergangenheit nicht vergessen. Der Glanz und die Höhen der Nürnberger Geschichten sollen genauso gezeigt werden wie deren Tiefpunkte. So rückt mit der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände die dunkle Vergangenheit der Stadt in den Fokus. Der riesige Koloss aus der Zeit des Nationalsozialismus steht seit Jahrzehnten weitestgehend leer. Nun soll der wuchtige Nazi-Bau ein Ort für Kunst und Kultur werden. Ateliers und Begegnungsräume sollen einziehen, betont Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU).

Kulturprogramm soll Menschen aus ganz Europa anziehen

Was für eine Stadt wollen wir im Jahr 2025 sein? Welche Rolle spielen wir dann in Europa? Bei der Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt geht es nicht nur um Kultur, sondern um die Zukunft der Stadt, um Stadtentwicklung und die Stadtgesellschaft.

Geplant ist ein buntes Programm mit Konzerten, Ausstellungen und Festivals, das Menschen aus ganz Europa anziehen soll. Viele Ideen stammen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Künstlern aus Nürnberg und der Region. Auch ein Fanclub unterstützt die Bewerbung.

Nachbargemeinden unterstützen Nürnberg

Unterstützung erhält Nürnberg von den umliegenden Städten und Landkreisen, die zur Europäischen Metropolregion Nürnberg zählen. Sie wollen sich finanziell und mit eigenen Programmpunkten beteiligen. Sollte Nürnberg den Titel erhalten, werden rund 100 Millionen Euro in die Kultur investiert – ein großes Konjunkturprogramm würde starten, das die Region über Jahre hinweg prägen würde.