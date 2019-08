Europäische Fledermausnacht in Mittel- und Oberfranken

Wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein mitteilt, stehen bei der jährlichen "Batnight" Fledermäuse als bedrohte Tiergruppe im Mittelpunkt.

Fledermausnacht in Oberfranken

Um die faszinierenden Jäger der Nacht besser kennenzulernen, lädt der LBV zum Beispiel schon heute in Coburg (Treffpunkt: Parkplatz am Mühlteich am Ortseingang von Neu-Neershof) um 20.00 Uhr zu einem abendlichen Fledermausspaziergang. Unterwegs werden dabei mit einem Fledermausdetektor auch die Laute der Tiere hörbar gemacht.

Auch in Kulmbach bietet der LBV morgen ab 16.30 Uhr im Hof der Plassenburg Fledermaus-Vorträge, ein Spielmobil sowie eine abendliche Exkursion auf den Spuren der Flattertiere an. Und um 20.30 Uhr beginnt morgen ein Fledermaus-Spaziergang im Bayreuther Hofgarten.

Batnight in Mittelfranken

In Mittelfranken lädt der LBV morgen ab 20.30 Uhr auf eine Exkursion in Roth, um die Akrobaten der Lüfte zu beobachten. Start der Wanderung ist auf dem Parkplatz am Waldrand beim Schleifweiher.

Vom Wasser aus können die Tiere in Gunzenhausen am Sonntagabend beobachtet werden. Die Schiffstour auf dem Altmühlsee findet um 20.30 Uhr statt. Die Anmeldung dazu läuft bis Samstagabend.

Viele weitere Veranstaltungen zur Europäischen Fledermausnacht sind auf der Webseite des LBV und auf den Seiten des NABU aufgelistet.