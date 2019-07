Europa-Union: Von der Leyen soll auf EU-Spitzenamt verzichten

Die Europa-Union Niederbayern fordert Ursula von der Leyen auf, ihre Kandidatur zur Präsidentin der EU-Kommission aufzugeben. Der Bezirksvorsitzende des parteiübergreifenden Verbandes und ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete Konrad Kobler wirft der Verteidigungsministerin vor, ihre Kandidatur habe keine demokratische Grundlage. Schließlich habe sie bei der Europawahl gar nicht zur Wahl gestanden.

"Bananenrepublik-Methode"

Den Wählern seien Spitzenkandidaten "vorgegaukelt" worden, empört sich Kobler in einem offenen Brief an von der Leyen. Nach Ansicht des Politikers aus dem Kreis Passau werden "mit einem Federstrich Millionen dieser Wählerstimmen nach Bananenrepublik-Methode über Bord geworfen".

"Es ist ein demokratischer Affront mit einem unermesslichen Kollateralschaden für den weiteren Ausbau des 'Hauses Europa'." Konrad Kobler, Bezirksvorsitzender Europa-Union Niederbayern

"Die Herzen vieler Demokraten bluten, wenn sie nun die Praktiken europäischer Institutionen sehen", schreibt Kobler. Sollte von der Leyen an ihrer Kandidatur festhalten, mahnt der Bezirksvorsitzende der Europa-Union, müsse der deutsche Wähler resümieren, dass er belogen wurde. Auch er selbst, der monatelang für die Teilnahme an der Europawahl geworben habe, fühle sich "verschaukelt", so Kobler.

Von der Leyen habe kein Mandat

Er sieht auch die Abgeordneten im EU-Parlament entmündigt, indem Ursula von der Leyen "überraschend von einigen Staatsführern aus dem 'Köcher' geholt" worden sei. Wer sich "ohne Mandat für Europa gegenüber dem autorisierten Bewerber ins Nest hieven lässt, ist kein Demokrat", erklärt Kobler, sondern begehe "'Fahnenflucht' aus dem eigenen Ressort des Verteidigungsministeriums".

Auch dürfte es weltweit - außer Ländern mit Diktatur oder Monarchie - wohl einmalig sein, dass eine Person in ein Spitzenamt gelangen sollte, wofür sie überhaupt nicht kandidierte." Konrad Kobler, Bezirksvorsitzender Europa-Union Niederbayern

Der niederbayerische Europapolitiker Manfred Weber sei von annähernd 80 Prozent der Abgeordneten seiner EVP-Fraktion aus 28 Ländern zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Diese Wahl werde "ignoriert und mit Füßen getreten", beklagt Kobler.