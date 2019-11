Eurojackpot geknackt: 30 Millionen Euro gehen nach Bayern

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot ist geknackt - zweimal in Deutschland. Je 30 Millionen Euro fließen nun nach Angaben von Westlotto nach Bayern, Hessen und Ungarn.

Der Jackpot war acht Wochen in Folge nicht geknackt worden. Die Ziehung am Freitagabend war dabei die dritte, bei der der Jackpot bei seiner Maximalsumme von 90 Millionen Euro stand, so Westlotto.

In Finnland hat im August ein ganzes Dorf gewonnen

Den letzten deutschen Gewinner in der obersten Gewinnklasse gab es in diesem Sommer. Am 28. Juni 2019 gingen 18,9 Millionen Euro nach Bayern.

In Finnland hatte Ende August ein ganzes Dorf gefeiert, weil sich gleich 50 Mitspieler über den 90-Millionen-Haupttreffer ihres Gemeinschaftstipps freuen konnten. Sie hatten bei einem in einem Supermarkt ausgelegten Tippschein mitgespielt.

Sieben richtige Zahlen bei Eurojackpot nötig

Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Mitspielern, wird die Gewinnsumme geteilt.