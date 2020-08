Eurofins übernimmt Corona-Teststationen an Hauptbahnhöfen

Am Donnerstagnachmittag löst Eurofins die Hilfsorganisationen an den Hauptbahnhöfen in Nürnberg und München bei den Corona-Teststationen ab. Zuvor hat der Anbieter die drei Autobahn-Teststationen an der A3, A8 und A93 übernommen.

1.750 Testungen in am Hauptbahnhof Nürnberg

Allein in Nürnberg hatten seit Ende Juli rund 450 Ehrenamtliche an den Stationen gearbeitet, sagte Brigitte Lischka, Geschäftsführerin des Bayerischen Roten Kreuzes in Nürnberg, dem Bayerischen Rundfunk. Insgesamt seien bisher etwa 1.750 Reiserückkehrer am Nürnberger Hauptbahnhof getestet worden. Für die Benachrichtigung der Getesteten sei das Gesundheitsamt zuständig, so Lischka.

In Nürnberg wird digital getestet

Bereits seit dem 1. August wurde am Nürnberger Hauptbahnhof laut Lischka digital gearbeitet. Eurofins, der Anbieter dieser Lösung, übernimmt ab heute komplett den Betrieb inklusive Testung und Datenübermittlung an die Gesundheitsämter.

Ärger über Kritik an Ehrenamtlichen

Lischka ärgerte sich zuvor über die Kritik an den ehrenamtlichen Hilfskräften, nachdem gestern bekannt geworden war, dass bayernweit 44.000 Menschen noch kein Ergebnis erhalten hatten, davon 900 positiv getestete Personen. Laut Lischka habe man zu Beginn Daten nur händisch erfassen und eingeben können. Dass zunächst keine digitale Lösung bereitgestanden habe, sei nicht Schuld der Ehrenamtlichen, die ihren Job "hochprofessionell ausgeführt haben".

Test-Pannen sorgten für Kritik an Regierung

Wegen der Pannen bei den Corona-Teststationen hat die Opposition die Staatsregierung scharf angegriffen. Die Grünen sprachen von einer "Schocknachricht", SPD und FDP von "Versagen". Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) erklärte auf Nachfrage gestern in den ARD-"Tagesthemen" wörtlich: "Wir nehmen die Verantwortung an".