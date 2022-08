Eurofighter und A400M: Mehr Betrieb am Fliegerhorst Neuburg

Abheben in Richtung Australien: Das in Neuburg an der Donau stationierte Taktische Luftwaffengeschwader 74 nimmt an einer internationalen Übung teil. Deshalb starten am Wochenende und am Montag mehrere Flugzeuge Richtung Australien. Während am Wochenende mindestens ein Transportflugzeug A400M landen und starten soll, heben mehrere Eurofighter am Montagnachmittag ab. Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung um Verständnis.

Geschwader nimmt an Übung in der indo-pazifischen Region teil

Das Luftwaffengeschwader beteiligt sich mit der Aktion an der größten Verlegung der Luftwaffe. Diese erfolgt im Rahmen einer internationalen Übung in der indo-pazifischen Region. Die Luftwaffe will dabei zeigen, wie schnell sie "weltweit verlegen" kann und "wie einsatzbereit und leistungsfähig" die Truppe ist. Die Luftwaffe verlegt bei diesem Gesamtvorhaben namens "Rapid Pacific 2022" sechs Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, vier Transportflugzeugen A400M vom Lufttransportgeschwader 62 und drei Tankflugzeuge A330 MRTT der Multinational Multirole Transport Tanker Unit in die indo-pazifische Region.

17 Länder üben zweieinhalb Wochen lang

Nach der Ankunft wird sich die Luftwaffe vom 22. August bis 7. September an der multinationalen Großübung der Royal Australian Air Force "Pitch Black" beteiligen. Diese Übung findet alle zwei Jahre statt. Diesmal beteiligen sich 17 Länder mit bis zu 2.500 Personen und bis zu 100 Luftfahrzeugen. Nach weiteren Übungen kehrt die Gesamtflotte Anfang Oktober nach Deutschland zurück.