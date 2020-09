Eurofighter-Pilot mit Laserpointer geblendet

Ein Pilot eines Eurofighters ist gezielt mit einem Laserpointer geblendet worden - dem unbekannten Täter droht möglicherweise eine Haftstrafe. Der Kampfjet der Bundeswehr hatte das Gewerbegebiet von Bad Wörishofen überflogen, als der Pilot vom Boden aus zweimal gezielt geblendet wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eurofighter-Piloten konnten normal landen.

Die beiden Männer, die in dem Jet saßen, konnten den Nachtflug am Donnerstagabend im Landkreis Unterallgäu noch ohne Probleme beenden. Weil ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr sowie versuchte gefährliche Körperverletzung vorliegen, drohe dem unbekannten Täter möglicherweise eine Haftstrafe, teilte die Polizei weiter mit.

Häufiges Delikt in der Nähe von Flughäfen

Es kommt immer wieder vor, dass Piloten mit Laserpointern geblendet werden. Es trifft auch die zivile Luftfahrt. Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, die Vorfälle zu melden. Vor allem, wenn ein Strahl die Piloten in der An- oder Abflugphase trifft, können sie in dem Moment die Instrumente nicht mehr ablesen und das Flugzeug voll kontrollieren.

Drastische Strafen drohen den Blendern

Die meisten Täter stellen sich in die Einflugschneisen. Kleine Laserpointer sind schwer zu erkennen, deshalb werden Täter nur selten gefasst. Die Strafen sind gleichwohl drastisch: Wer wegen "gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr" verurteilt wird, wandert unter Umständen für mehrere Jahre ins Gefängnis.