Eurofighter kommt sicher am Fliegerhorst Kaufbeuren an

Sechs Stunden statt nur fünf Minuten – so lang hat der Transport eines Eurofighters nach Kaufbeuren heute Nacht über den Landweg gedauert. Eine Stunde früher als geplant kam der Flieger in Kaufbeuren an, obwohl es zwei Pannen gab.