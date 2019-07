Eulenspiegelfestival in Passau beginnt

Die Passauer Ortsspitze wird ab heute zur Bühne. Für die kommenden zweieinhalb Wochen wird hier Musik und Kabarett gespielt, das Eulenspiegelfestival beginnt. Den Auftakt im Zirkuszelt macht am Abend Wolfgang Krebs, ihm folgen in den kommenden Tagen die Kabarettisten Maxi Schafroth, Franz-Markus Barwasser als Erwin Pelzig, Han`s Klaffl und Herbert und Schnipsi.

Moderne österreichische Musik und Bayerischer Rap

Musik machen unter anderem Bands wie "Granada" aus Österreich, Hannes Ringlstetter, das Rap und hip hop Duo "dicht & ergreifend“, Bodo Wartke und Hans Söllner. Das große Abschlusskonzert des Festivals am 21. Juli gibt "La Brass Banda".

Gute Unterhaltung seit einem viertel Jahrhundert

Seit 25 Jahren gibt es das Zeltfestival an der Ortspitze, umgeben von den drei Flüssen Donau, Inn und Ilz. Macher ist der gebürtige Passauer Till Hofmann, der in Passau auch die "Oide Dult" auf die Beine stellt und die Kunstnacht organisiert. In München ist er unter anderem als Chef des Lustspielhauses, der Lach- und Schießgesellschaft und des Vereinsheims bekannt. Auch in Wien ist er als Kulturmanager aktiv.