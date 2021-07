Eulenspiegel-Festival: Passauer Schüler bemalen Sichtschutz

Hingucker an der Passauer Ortsspitze: 300 Kinder aus verschiedenen Passauer Schulen haben in den vergangenen Tagen Holzzaunelemente bemalt und besprüht. Die zwei mal 2,50 Meter großen Gemälde sind in Form eines Bugs angeordnet worden. Das Bilder-Schiff steht dort, wo die drei Flüsse zusammentreffen und in den kommenden Wochen Künstler auftreten.

Musiker spielen Pandemie-bedingt unter freiem Himmel

Denn Pandemie-bedingt spielen Musikerinnen und Musiker auf dem am Mittwoch, 7. Juli, beginnenden Eulenspiegel-Festival nicht wie früher im Zirkuszelt, sondern unter freiem Himmel. Das 200 Meter lange Gemälde liefert den Sichtschutz. "Es ist das vielleicht größte Gemälde Südostbayerns", sagt Florian Oberhansl, Kunstlehrer am Adalbert-Stifter-Gymnasium. Er hatte mit anderen Passauer Kunstlehrern und Künstlern zusammen die Idee zu dem Projekt.