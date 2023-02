EuGH verbietet Pflanzengift Neonics – Bund Naturschutz atmet auf

Zuckerrübenbauern unzufrieden

2021 wurden noch 87 Kilo pro Hektar Rüben geerntet, 2022 ohne Insektengift nur noch 58. "Wir hätten gerne weiter Neonics gehabt, es ist eine sehr sinnvolle Möglichkeit, um gewissen Schädlingen habhaft zu werden", sagt Matthias Dorsch, stellvertretender Vorsitzender des Verbands Fränkischer Zuckerrübenbauern. Er selbst kämpfte als Zuckerrübenbauer gegen den Blattlausbefall und die Folge der sogenannten virösen Vergilbung, die den Anbau in der Region auf Dauer nicht mehr wirtschaftlich gemacht hätte. Die Hoffnung, dass eine Notfallzulassung heuer doch noch kommt war gering. Jetzt ist sie wegen des EuGH-Urteils europaweit sowieso hinfällig.

Wettbewerb wieder fair

Vor dem europaweiten Verbot hatten noch einige Länder, vor allem Frankreich als großer Zuckerrübenanbauer, Neonics im Einsatz. Und mit ertragreichen Ernten wurde hier natürlich der Preis in Europa gedrückt. "Die werden jetzt keine Neonics zu Verfügung haben, das sorgt natürlich für Wettbewerbsgleichheit", so Matthias Dorsch vom Verband Fränkischer Zuckerrübenbauern. Auch wenn man in Franken noch immer Wege finden muss, die Blattlaus zu bekämpfen – der wirtschaftliche Druck sei jetzt weg.

Bund Naturschutz hofft auf mehr bio

Die Freude beim Bund Naturschutz im Landkreis Ansbach ist natürlich groß, wenn auch nicht ganz ungetrübt. Mitglied Günter Ries befürchtet, dass irgendwann eine neue Generation der Neonics kommen, die Super-Neonics. Er hofft, dass er falsch liegt und mehr Zuckerrübenbauern auf Bioanbau setzten. Denn da stellt sich die Pestizidfrage nicht. Bio wird subventioniert und sei damit wirtschaftlich, so der Bund Naturschutz. Aktuell bauen noch 70 Prozent der Zuckerrübenbauern konventionell an.

Zuckerrübenbauern trotz allem optimistisch

Im März werden die Zuckerrüben ausgesät. Noch ist nicht klar, wie die Ernte im September aussieht. Die Zuckerrübenbauern hoffen auf wenige Blattläuse und genug Niederschlag – denn die Trockenheit kam im letzten Sommer zum Neonicsverbot in Franken dazu.