EuGH muss über mittelfränkisches Kopftuch entscheiden

Die höchsten deutschen Arbeitsrichter beschlossen in Erfurt, den Fall aus Mittelfranken den Richtern in Luxemburg vorzulegen. Die Frau aus Mittelfranken war nach ihrer Elternzeit plötzlich mit Kopftuch zum Dienstantritt bei ihrem langjährigen Arbeitgeber, der Drogeriemarktkette Müller, erschienen. Die Leiterin der Filiale in der Region Nürnberg reagierte prompt: Mit Kopftuch könne sie nicht mehr in der Parfümabteilung als Kundenberaterin oder an der Kasse arbeiten. Dagegen hatte die Frau geklagt.

Unternehmerische gegen religiöse Freiheit

Mit der Entscheidung in Erfurt wird der Fall aus Mittelfranken zum Präzedenzfall dafür, ob Unternehmen im Interesse der Neutralität gegenüber Kunden in Grundrechte von Arbeitnehmern eingreifen können. Zugespitzt könnte man sagen, stehe unternehmerische Freiheit gegen Religionsfreiheit, sagte die Vorsitzende Richterin Inken Gallner. Konkret gehe es um die Frage, ob private Arbeitgeber ihren Angestellten per Anweisung untersagen können, ihre politischen Überzeugungen oder religiösen Anschauungen durch großflächige Symbole gegenüber Kunden deutlich zu machen.

Anwalt: Religion nicht an der Garderobe abgeben

Hintergrund für den Verweis an den Europäischen Gerichtshof sind zwei Urteile aus dem Jahr 2017. Die Richter in Luxemburg erlaubten in diesen Fällen Kopftuchverbote im Job, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die 35 Jahre alte Klägerin, die in einer Müller-Filiale in Mittelfranken arbeitet, erschien vor dem Bundesarbeitsgericht mit seidenem Kopftuch. Ihr Anwalt Georg Sendelbeck sagte in der Verhandlung: "Ein Kopftuch und die dahinterstehende Religion kann nicht einfach an der Garderobe abgegeben werden. Auch nicht im Betrieb."