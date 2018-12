Eugen Ehmann wird neuer Regierungspräsident von Unterfranken

"Ich freue mich, dass wir Dr. Ehmann als hoch kompetenten neuen Regierungspräsidenten gewinnen konnten und bin stark überzeugt von seinen großen fachlichen Fähigkeiten und menschlichen Qualitäten", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Dienstag. Ehmann hat bereits dem Bezirk Unterfranken einen Besuch abgestattet.

Eugen Ehmann wurde am 28. Januar 1958 in Tauberbischofsheim geboren. Seit dem 1. Mai 2008 ist er Regierungsvizepräsident von Mittelfranken. Der Jurist startete 1986 bereits seine Karriere an der Regierung von Mittelfranken, bis er im selben Jahr an das Bayerische Staatsministerium des Innern abgeordnet wurde. 1991 wechselte er ans Landratsamt Nürnberger Land, bis zu seiner Berufung an die Bayerische Staatskanzlei – Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

1998 ging Ehmann als Regierungsdirektor zurück ans Landratsamt Nürnberger Land, von wo er 2002 als Leitender Regierungsdirektor an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wechselte. Vor seinem Aufstieg zum Regierungsvizepräsidenten an der Regierung von Mittelfranken war er dort Leiter des Bereichs Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz.