Eugen Ehmann: der neue unterfränkische Regierungspräsident

Eugen Ehmann wurde am 28. Januar 1958 in Tauberbischofsheim geboren. Seit dem 1. Mai 2008 war er Regierungsvizepräsident von Mittelfranken.

"Wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke – ich denke, ich darf das tun, wenn ich in Tauberbischofsheim geboren bin – Würzburg, das war die große Stadt. Unterfranken insgesamt assoziiere ich sehr stark mit Wein. Viele Verwandte, Familienmitglieder und Bekannte von mir arbeiten hier in der Region." Eugen Ehmann, neuer Regierungspräsident von Unterfranken

Der Jurist startete 1986 bereits seine Karriere an der Regierung von Mittelfranken, bis er im selben Jahr an das Bayerische Staatsministerium des Innern abgeordnet wurde. 1991 wechselte er ans Landratsamt Nürnberger Land, bis zu seiner Berufung an die Bayerische Staatskanzlei – Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Hier sieht er auch wichtige Schwerpunkte seiner Arbeit in Unterfranken, da die Digitalisierung insgesamt Verwaltung, Wirtschaft und Privatleute sehr stark betreffe.

Schwerpunkt Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

1998 ging Ehmann als Regierungsdirektor zurück ans Landratsamt Nürnberger Land, von wo er 2002 als Leitender Regierungsdirektor an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wechselte. Vor seinem Aufstieg zum Regierungsvizepräsidenten an der Regierung von Mittelfranken war er dort Leiter des Bereichs Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz.

Ein großes Thema, das Ehmann für Unterfranken sieht, ist der Umgang mit Trinkwasser in einer traditionellen Trockenheitsregion:

"Wir werden umzugehen haben mit den Folgen möglicher Trockenheit in Unterfranken, was den Klimawandel betrifft. Ein Ansatz ist, mit vorhandenem Wasser dann möglichst vernünftig umzugehen und da spielt der Grundwasserschutz eine ganz besondere Rolle." Eugen Ehmann, neuer Regierungspräsident von Unterfranken

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war zum Amtswechsel in Würzburg bereits vor Weihnachten angereist.

"Ich freue mich, dass wir Dr. Ehmann als hoch kompetenten neuen Regierungspräsidenten gewinnen konnten und bin stark überzeugt von seinen großen fachlichen Fähigkeiten und menschlichen Qualitäten." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister