Euerbachs scharfe Schoten: Drei Freunde gründen Chili-Manufaktur

Sie sind einfach scharf auf Chili, die Drei, die sich bereits seit Jahren kennen: Marco Schirmer, Tobias Kettemer und Marion Henneberger. Die Liebe zum scharfen Essen machte sie zu leidenschaftlichen Gärtnern. Gelb, orange, knallrot-länglich und krumm, so wachsen in ihrem selbst gebauten Gewächshaus die Chili-Schoten an grünen Sträuchern bis zu einem Meter hoch. Das war nicht immer so, die Drei haben viel ausprobiert und jede Menge Bücher gewälzt, um startklar zu sein, für ihr scharfes Geschäft neben ihren eigentlichen Jobs. Die Chili ist, wie beispielsweise auch die Tomate, ein Nachtschattengewächs, und so nennen sich die Chili-Fans "Nightshade Chili-Manufaktur". Seit einem Jahr gibt es das scharfe Projekt in Unterfranken.

Handgemacht: Scharfe Saucen in verschiedenen Schärfegraden

Im Moment startet die Ernte, die Drei haben viel zu tun. Sie zupfen drei Sorten Chilis von den Sträuchern ab. Danach werden die Schoten gewaschen und in der Gewerbeküche nebenan zu Saucen mit unterschiedlichen Schärfegraden verarbeitet. Kräuter und Gewürze, die sie beimischen, stammen aus dem eigenen Chili-Garten. Tomaten, Zwiebeln und Paprika kommen von Landwirten aus der Region. Die Saucen würden gut zu einer Pizza passen, sie harmonieren aber auch auf einer Pasta oder Grillgerichten, so Marco Schirmer.

Runzelig: Die schärfste Chili der Welt

Unter den Chilis in Euerbach befindet sich auch die schärfste der Welt, die Carolina Reaper. Diese Sorte steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Der gemessene Spitzenwert der Carolina Reaper lag bei über 2,4 Millionen Scoville. Die extrem scharfe Schote, rot und etwas runzelig anzusehen, verarbeiten die Drei in einer Sauce, die in kleinen Fläschchen auch im regionalen Handel zu erwerben ist. Es gibt zwei verschiedene Schärfegrade.

Das nebenberufliche Geschäft macht Lust auf mehr

Die Drei leben ihren Traum und denken bereits über Vergrößerung nach. Sie wollen ein neues Gewächshaus bauen, das Sortiment erweitern, noch mehr Saucen entwickeln und das Thema Chilis in Mainfranken verstärken. Und dafür nehmen sie gern in Kauf, dass die Chili-Arbeit im Moment noch neben ihren Vollzeitberufen gemacht werden muss.