EU-weiter Haftbefehl gegen Flüchtige aus Bezirkskrankenhaus

Ein EU-weiter Haftbefehl sei gegen die zwei Männer ergangen, die aus der Forensik des Bezirkskrankenhauses geflohen sind, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch (2.10.). Die letzten Hinweise zu den 23 und 28 Jahre alten Männern sind laut Polizei am Montag in Vöhringen, im Landkreis Neu-Ulm eingegangen. Mehrere Streifen, Hunde und Hubschrauber konnten die Flüchtigen aber nicht finden.

Polizei geht auf der Suche nach Flüchtigen vielen Hinweisen nach

Am vergangenen Freitag war die Polizei Hinweisen in Günzburg und Leipheim nachgegangen. Nach Einbrüchen in Kleingartenanlagen am Wochenende suchten die Beamten außerdem im baden-württembergischen Langenau. Ob es tatsächlich die beiden Geflüchteten waren, die in die Kleingartenanlagen eingebrochen sind, ist laut Polizei noch nicht geklärt. "Wir gehen jedem begründeten Hinweis nach", sagte ein Polizist.

Warnung der Polizei: Nicht an Geflüchtete herantreten!

Derzeit gebe es weiterhin keine Hinweise darauf, dass die Männer bewaffnet seien. Die Polizei rät dennoch, nicht an sie heranzutreten, sondern die Notrufnummer 110 anzurufen. Und die Beamten raten weiterhin, keine Anhalter mitzunehmen.

Flucht aus Bezirkskrankenhaus mittels Geiselnahme

Die beiden Männer waren in der Nacht zum 23. September getürmt. Dabei nahmen sie kurzzeitig eine Frau als Geisel. Die Häftlinge waren wegen räuberischen Diebstahls und schweren Bandenraubs verurteilt und wegen Suchterkrankungen im Maßregelvollzug behandelt worden. Weil die Männer sich nicht therapieren lassen wollten, sollten sie demnächst in eine reguläre Haftanstalt verlegt werden.