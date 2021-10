EU-Projekt: Schwabens Flüsse sollen zum Erlebnis werden

Der Donauradweg zwischen Günzburg und Leipheim, naturnahe Uferabschnitte oder Fischwandertreppen an Wasserkraftwerken: Diese Maßnahmen gehören zu einem großen Kooperationsprojekt mit dem Thema "Flusslandschaften in Schwaben" und sollen dafür sorgen, dass Donau, Iller, Lech, Wertach und Günz für Mensch und Natur aufgewertet werden.

Maßnahmen von Leipheim bis Großaitingen

Seit 2018 haben die Landkreise und Kommunen gemeinsam mit den Lechwerken (LEW) ihre Flussabschnitte herausgeputzt. An der Donau sind zum Beispiel in Neu-Ulm, Günzburg, Lauingen und Höchstädt die Uferbereiche neugestaltet worden, in Leipheim wurde ein Treppe zum Ufer gebaut und der Radweg verlegt. An der Wertach wurden mehrere Bootsrampen installiert, etwa in Bobingen, Wehringen, Großaitingen und Mittelstetten. Doch diese Maßnahmen sind nur ein erster Schritt des EU-geförderten Projekts. Das haben die LEW am Dienstag mitgeteilt.

Flüsse aufwerten für Freizeit, Sport und Rettungseinsätze

In einer zweiten Runde wollen die Projektpartner die Flüsse nämlich weiter aufwerten, beispielsweise für Fußgänger oder Kanufahrer. Auch für Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und Technischem Hilfswerk sollen leichtere Zugänge zum Fluss entstehen. Geplant seien außerdem Biotope, Verbesserungen der Gewässerstruktur und Maßnahmen zur Umweltbildung, so die LEW.

Für den Lebensraum Fluss sensibilisieren

Um die Menschen für den Lebensraum Fluss und für die dort lebenden Tiere und Pflanzen zu sensibilisieren, sind entsprechende Informationstafel geplant. Der Förderantrag für das Projekt soll bis November bei der Europäischen Union gestellt werden, es geht um eine Summe von 1,5 Millionen Euro, von denen rund 60 Prozent aus der Regional-Förderung der EU und einem Förderprogramm des Freistaats bezahlt werden könnten. 30 Prozent übernehmen Landkreise und Kommunen, die Lechwerke beteiligen sich mit 10 Prozent an den Kosten. Falls das Projekt grünes Licht für die Finanzierung bekommt, könnten die Maßnahmen schon Mitte 2022 starten.

Das sind die Pläne

An der Iller sollen die Ufer in Kellmünz und Senden aufgebessert werden, in Vöhringen soll eine Studie zeigen, ob ein Zugang zum Fluss entstehen kann. Auch an der Günz soll das Ufer in Wattenweiler bei Neuburg neu gestaltet werden. Eine Machbarkeitsstudie soll in Meitingen herausfinden, ob dort ein Erlebnissteg am Lech entstehen könnte. Auch an Donau und Wertach werden weitere Maßnahme umgesetzt: In Dillingen, Neu-Ulm und Offingen sollen beispielsweise Anlegestellen entstehen, entlang der Wertach bekommen Bobingen, Wehringen und Schwabmünchen einen Uferzugang.