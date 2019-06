EU-Kommission will im Streit um Tiroler Fahrverbote vermitteln

Nach deutschem Protest gegen die Sperrung von Nebenstraßen für Durchreisende in Österreich will die EU-Kommission schlichten. Die zuständige Kommissarin Violeta Bulc lud die Verkehrsminister beider Länder sowie Italiens zu einem Krisengespräch nach Brüssel. Entsprechende Informationen der Funke Mediengruppe bestätigte die EU-Kommission jetzt.

EU lehnt einseitige Maßnahmen ab

Bulc dringt auf eine einvernehmliche Lösung, wie ein Kommissionssprecher mitteilte. In Briefen an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sowie dessen italienische und österreichische Kollegen lud sie zu einem Gespräch, um Verbesserungen zu besprechen. "Einseitige Maßnahmen sind nicht der richtige Weg", erklärte Bulc.

Angst der Einheimischen vor Touristen

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hatte am Freitag angekündigt, die Fahrverbote auf Ausweichstrecken entlang von Transitrouten auszuweiten. Ab nächstem Wochenende (6. und 7. Juli) werden auch Stau-Ausweichrouten in Kufstein und Reutte gesperrt. Schon diesen Samstag und auch am Sonntag will die Polizei auf der Fernpasstraße bei Reutte und bei Bedarf auch in Kufstein eingreifen, falls in den Ortschaften zu Stauungen kommt.

Laut einem Polizeisprecher aus Reutte fließe der Verkehr momentan innerorts normal, da es derzeit keine Stauflüchtlinge gäbe. Jedoch werde die Situation weiter genau beobachtet und bei "Gefahr in Verzug" werde umgehend mit Straßensperrungen reagiert, heißt es von der Polizei. Mit dieser Maßnahme soll der Transitverkehr ausgesperrt werden damit der innerstädtische Verkehr im Fluss bleibt - zum Beispiel auch für den Rettungsdienst.

Bei den meisten Einwohnern von Reutte sorgen die angekündigten Nebenstrecken-Fahrverbote für Erleichterung. Die Straßen der Marktgemeinde sind vor allem an Wochenenden regelmäßig mit Autos verstopft, weil Reisende auf dem Weg nach Italien Staus auf der benachbarten Fernpasstraße umgehen wollen und deshalb mitten durch Reuttes Innenstadt fahren. Viele Einheimische berichten, dass sie dann kaum mehr mit ihren Autos von ihren Grundstücken fahren könnten.

Angst der Gastwirte um die Touristen

Auf der anderen Seite melden sich jetzt auch jene Reuttener zu Wort, die von den Touristen leben, zum Beispiel Gastwirte. Sie glauben, dass ihnen die ab kommendem Wochenende geplanten Fahrverbote das Geschäft verderben könnten.

Konkret geht es um die Frage: Wie wollen die Beamten unterscheiden zwischen den Reisenden, die Reutte tatsächlich nur als Umfahrung des Staus auf der Fernpassstraße nutzen und den Reisenden, die in Gastwirtschaften einkehren, um Station in Reutte zu machen?

Unangenehme Fragen von der Polizei

Laut Egon Lorenz vom örtlichen Polizeikommando setzen die Beamten auf das Verständnis und die Einsicht der Transitreisenden. Und sie rechnen damit, dass es nicht zu großen Problemen kommen wird. Eine lückenlose Kontrolle sei nicht möglich, so Lorenz. Allerdings müsse sich jeder Reisende, der trotz Fahrverbot in die Innenstadt einfährt, auf die Frage einstellen, was er dort konkret vorhat und welches Ziel er in der Marktgemeinde ansteuert. Durchgangsverkehr soll zurück auf die Fernpassstraße geleitet werden.

Bisher kaum Staus auf den Autobahnen

Bisher läuft der Verkehr Richtung Süden reibungslos - weder rund um Reutte, noch in Kufstein kommt es zu Beeinträchtigungen auf den Autobahnen. Obwohl fünf Bundesländer in die Ferien starten, kommt es zu keinen größeren Stauungen. Vielleicht auch wegen den hohen Temperaturen sind schon in der heutigen Nacht viele Richtung Urlaub gefahren.

Ab nächstem Wochenende wird es ernst

Was an diesem Wochenende nur maximal temporär erfolgen soll, wird für die Hauptreisezeit ab nächstem Wochenende bis Mitte September aber regulär: Dann sind Ausweichenrouten dicht, und die Polizei kontrolliert - so Markus Widmann von der Verkehrspolizei Tirol. Die Kontrollen erfolgen mit Beamten gleich bei der Ausfahrt oder stichpunktartig in den betroffenen Ortschaften. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Je nach dem, wie erfolgreich die Sperrungsmaßnahmen sind, plant das Land Tirol schon für die Winter - auch da sind in den Weihnachtsferien temporären Sperrungen bereits angedacht.

Verständnis bei Transit-Reisenden

Eine nichtrepräsentative BR-Umfrage in Reutte hat am Samstag ergeben, dass eine Mehrheit der Transitreisenden die geplanten Fahrverbote für richtig hält und auch bei Staus auf den entsprechenden Hauptrouten bleiben wird.