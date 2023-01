"Etwas wirklich Modernes": Heimatmuseum wird AlpenStadtMuseum

Museum mit allen Sinnen erleben

Das neue Heimatmuseum soll alle Sinne ansprechen und für alle zugänglich sein. Schubladen zum Beispiel mit einem tastbaren Relief heimischer Pflanzen sind für Rollstuhlfahrer unterfahrbar. Alle Exponate sind zudem für Blinde mit Brailleschrift versehen.

Ex-Heimathaus ist selbst Teil der Ausstellung

Früher gab es in Sonthofen das Heimathaus. Der denkmalgeschützte Bauernhof ist nun selbst zum Exponat geworden und Kern des neuen Stadtmuseums. Im Hof, der zu den ältesten Gebäuden der Stadt zählt, wurde aufgeräumt. Reduziert auf seine ursprüngliche Funktion lässt sich dort nun die Arbeits- und Lebensstätte einer Familie gegen Ende des 19. Jahrhunderts miterleben.

Stadtgeschichte soll alle ansprechen

Früher war er vollgestellt mit allerlei Exponaten aus und über die Stadtgeschichte. Nur wer sich dafür wirklich interessiert habe, sei zum Museumsbesuch gekommen, erklärt Museumsleiterin Mechthild Fischer. Das AlpenStadtMuseum soll nun alle Interessensgruppen und Bevölkerungsschichten ansprechen. "Also was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass sich auch klassische Museumsgänger hier wohlfühlen, dass sie nicht sagen, da ist jetzt nur noch ein Text auf Kinderniveau", sagt Fischer.

Konzept ist "State of the Art" und "etwas wirklich Modernes"

Mechthild Fischer ist stolz, was hier in sechs Jahren Planung und zweieineinhalb Jahren Bauphase geschaffen wurde. Es gebe sicher nur wenige Heimatmuseen in anderen, auch größeren Städten, die das bieten könnten was Sonthofen nun bieten kann. "Etwas wirklich Modernes, das nicht nur im Allgäu sozusagen ,State oft the Art‘ ist", sagt die Historikerin. Zum Beispiel gibt es im AlpenStadtMuseum auch ein modernes Depot, in dem unzählige Exponate über die Stadtgeschichte gesammelt und professionell aufbewahrt werden können.