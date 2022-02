Etwas weniger Corona-Intensivpatienten in Bayern

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1.400,8 - in Bayern auf 1.756

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche, erneut nach oben geklettert: Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt sie heute mit 1.400,8 an. Die Inzidenz hat damit erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie die Marke von 1.400 überschritten. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.388,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.156,8 (Vormonat: 285,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 133.173 Corona-Neuinfektionen.

In Bayern beträgt der offizielle Inzidenzwert heute 1.756,0. Alle Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Sonntagmorgen (03.28 Uhr) wieder. Experten gehen aber von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Dies liegt unter anderem daran, dass Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.