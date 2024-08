Etliche Verstöße gegen Naturschutz in Allgäuer Hochalpen

29.08.2024, 15:34 Uhr Audiobeitrag

Die Allgäuer Alpen sind ein Touristenmagnet. Leider halten sich nicht alle Besucher an die Regeln – sie übernachten in Naturschutzgebieten oder feiern Partys. Die Polizei hat im August zudem am Schrecksee zwei illegale Fischer gefasst.