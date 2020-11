Etliche Verstöße gegen Corona-Auflagen in Bayern

In Oberbayern musste die Polizei am Wochenende Platzverweise und Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz aussprechen. Am Münchner Wedekindplatz und in Germering war trotz Corona kräftig gefeiert worden.

Am Wedekindplatz waren es etwa 50 Menschen, die trotz Anti-Corona-Regeln ohne Mindestabstände und Masken in der Nacht zum Samstag feierten. Auch Alkohol wurde getrunken. Anwohner informierten die Polizei, die die Ansammlung daraufhin auflöste. Die Beamten verhängten Platzverweise gegen 35 Personen und zeigten elf Verstöße gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung an. Der Wedekindplatz war neben anderen beliebten Münchner Party-Orten im September von der Stadt als "Hotspot" ausgewiesen worden. Seitdem gilt dort ein nächtliches Alkoholverbot.

Gesetzwidrige Feten in Germering und Eichstätt

In Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck feierte ein Wirt entgegen der Corona-Regeln mit einem Dutzend Gästen in seiner Gaststätte. Die Polizei löste die Party am späten Samstagabend auf, die Feiernden seien aus zehn verschiedenen Haushalten gekommen. Wirt und Gäste erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Derzeit dürfen sich nur Angehörige von zwei Haushalten treffen, außerdem muss die Gastronomie geschlossen bleiben.

In der Region Eichstätt musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwei Partys auflösen. Sowohl in Eichstätt selbst als auch in Ochsenfeld (Landkreis Eichstätt) hatten sich mehrere Menschen aus verschiedensten Haushalten und ohne Mund-Nasen-Schutz getroffen und zusammen gefeiert. Auch Mindestabstände wurden laut Polizei nicht eingehalten. Die Feiern fanden zum einen in einer Wohnung, zum anderen in einem Hinterhof statt. Auch hier erwartet alle Beteiligten nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

"Corona-Partys" auch in Niederbayern

Die niederbayerische Polizei musste zwischen Freitag und Sonntag rund 140 Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen ahnden. Die Verstöße wurden größtenteils bei Verkehrskontrollen und auf öffentlichen Plätzen festgestellt.

Mehrere "Corona-Partys" wurden auch dort aufgelöst – unter anderem in Grafenau, Lalling (Lkr. Deggendorf), Dingolfing und Altdorf (Lkr. Landshut). Dort hatten sich jeweils mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten zum Feiern getroffen. Auf die angezeigten Personen kämen teils empfindliche Bußgelder zu, hieß es.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appellierte erneut an das Verantwortungsbewusstsein und die Solidarität der Bevölkerung und bat darum, derartige Zusammenkünfte zu unterlassen, um so die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Mittelfränkische Gärten als Schauplatz von Verstößen

Zu mehreren Verstößen gegen die Corona-Auflagen kam es ebenfalls in Heilsbronn. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Party eines 20-Jährigen in einer Lagerhalle beendet. Beim Eintreffen der Beamten trug keiner der 23 Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung und Abstände wurden ebenfalls nicht eingehalten. Ein ähnliches Bild bot sich Streifenpolizisten, als sie an einem Garten vorbeikamen. Dort feierten acht junge Männer in einer Gartenlaube. Da einer der Teilnehmer nicht bereit war, seine Personalien anzugeben, musste er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiinspektion gebracht werden. Gegen alle Beteiligten wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

In Rothenburg ob der Tauber wurden 13 Jugendliche am südlichen Stadtrand teilweise ohne Mund-Nasenschutz angetroffen, die außerdem die Abstandsregeln nicht einhielten. Außerdem wurde ein Treffen von fünf Erwachsenen in der Bahnhofstraße aufgelöst, da sie aus unterschiedlichen Haushalten stammen. Da sich die Personen zunächst uneinsichtig zeigten, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. In beiden Fällen wurde Anzeige erstattet.

In Dombühl (Lkr. Ansbach) wurde am Sonntagnachmittag in einem Garten eine Grillfeier veranstaltet, an der mehrere Personen teilnahmen. Gegen 14 Uhr bemerkten Beamte die Gruppe in ausgelassener Stimmung. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die elf Feiernden aus mehreren Haushalten stammten. Die Grillparty wurde daraufhin von den Beamten aufgelöst, gegen die elf Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Oberfranken: Corona-Party endet blutig

In Speichersdorf im Landkreis Bayreuth führte in der Nacht zum Sonntag eine besonders turbulente "Corona-Party" zu einem weiteren Polizeieinsatz. Fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten feierten in einer Wohnung, als es gegen 23.00 Uhr zu einem Streit kam. Dabei soll ein 52-jähriger Mann eine 31-jährige Frau am Arm gepackt und beleidigt haben, die ihn daraufhin schubste, wodurch der Mann durch eine Glastür stolperte und sich Schnittverletzungen zuzog.

Die Beamten konnten bei dem 52-Jährigen einen Alkoholwert von knapp drei Promille feststellen, und auch die 31-jährige Frau war mit einem Wert von über 0,7 Promille alkoholisiert. Die Ermittlungen gegen die beiden laufen. Auch gegen die weiteren Anwesenden wurde wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen Anzeige erstattet.

Schwaben und Oberpfalz: Verstöße bei "Querdenken"-Demos

In Schwaben und der Oberpfalz gab es bei Kundgebungen der "Querdenken"-Bewegung einige Verstöße gegen Corona-Auflagen.

Im schwäbischen Aichach gingen rund 800 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße. Den Auflagen des Landratsamts Aichach-Friedberg zufolge mussten die Demonstranten Maske tragen und einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Die meisten hielten sich offenbar an die Vorgaben. Vereinzelt musste die Polizei aber Teilnehmer auffordern, eine Maske aufzusetzen

Gleich sechs Initiativen hatten am Samstag in Regensburg Demonstrationen zur Corona-Krise angemeldet. Die größte Demonstration fand auf dem Dultplatz statt. Veranstalter war auch hier die Initiative "Querdenken".

Kurz nach Beginn der Kundgebung wurde laut Polizei die zugelassene Teilnehmerzahl von 1.000 erreicht. Die Demoteilnehmer mussten auch hier Maske tragen und einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Laut Polizei kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, jedoch habe es einige Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben, auch bestehe in einigen Fällen der Verdacht, dass falsche Gesundheitszeugnisse vorgelegt wurden, erklärte die Polizei.