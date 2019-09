Etikettenschwindel: Mann verkauft Supermarkt-Kartoffeln weiter

Statt "Gala" handelte es sich um "Linda" oder "Belana" – Bio und vom Bauern. So zumindest gab es der Mann aus Waldzell vor, den die Polizei am Samstag "auf frischer Tat" ertappt hat. Die Beamten hatten einen anonymen Hinweis erhalten, dass der Kartoffelbesitzer aus dem Landkreis Main-Spessart Knollen aus dem Supermarkt als "Kartoffeln vom Bauern" ausgeben würde.

Kartoffeln in der Garage gelagert

Wie die Polizei mitteilt, traf sie den Mann vor Ort in seiner Garage. Dort lagerten insgesamt 500 Kilogramm Kartoffeln, in Säcken zu je 5 Kilo und 12,5 Kilo verpackt. Außerdem fanden die Polizisten eine Vielzahl von leeren, entsorgten Kartoffelsäcken mit Supermarkt-Etiketten. Der Besitzer gestand die Tat. Demnach habe er in den letzten zwei Wochen insgesamt 600 Kilogramm Kartoffeln gekauft und in seiner Garage gelagert. Dort hätte er die Kartoffeln in neutrale Säcke umgefüllt und sie dann zu einem bedeutend höheren Preis weiterverkauft.

Mann spendet Kartoffeln an Tafel

Um noch mehr Gewinn zu erzielen, habe der Mann die angekaufte Sorte "Gala" als höherwertige Biokartoffel der Sorte "Linda" und "Belana" ausgegeben. Hierzu habe er Anzeigen in örtlichen Druckmedien geschaltet. Laut Polizei zeigte der Kartoffelverkäufer noch an Ort und Stelle Reue. Er stellte die restlichen 50 Kartoffelsäcke der Lohrer Tafel zur Verfügung. Ein Mitarbeiter der Tafel holte die Kartoffeln noch am gleichen Tag mit einem Transporter ab – "freudestrahlend", wie es von der zuständigen Polizeiinspektion in Lohr heißt. Schon seit rund zwei Wochen hätte es nämlich kaum mehr Kartoffelspenden an die Lohrer Tafel gegeben.