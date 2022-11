Estenfeld und Kürnach: Bauen im Überschwemmungsgebiet verboten

Was passiert bei einem Jahrhunderthochwasser? Für diesen Fall hat das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg für die Gemeinden Estenfeld und Kürnach ein Überschwemmungsgebiet ermittelt. Das Landratsamt Würzburg hat dieses Überschwemmungsgebiet in seinem Amtsblatt am Mittwoch (09.11.2022) veröffentlicht. Damit bestehen in diesem Bereich ab sofort Einschränkungen, etwa beim Bauen.

Überschwemmungen entlang der Kürnach befürchtet

Grundlage der Berechnungen sind Flächen, die im statistischen Durchschnitt einmal in hundert Jahren von einem Hochwasserereignis - also einem Jahrhunderthochwasser - betroffen wären. Das vom Wasserwirtschaftsamt ermittelte Überschwemmungsgebiet zieht sich demnach entlang der Kürnach und dem Nägeleinsbach. Wie das Landratsamt Würzburg mitteilt, hat es diese Bereiche jetzt durch die Veröffentlichung im Amtsblatt "vorläufig gesichert".