Essensliefer- und Pflegedienste leiden unter hohen Spritpreisen

Seitdem in der Ukraine Krieg herrscht, sind die Kraftstoffpreise stark gestiegen. Auch die Essenslieferdienste und die mobilen Pflegedienste in Unterfranken spüren die Preiserhöhungen. Es ist fraglich, ob sie diese an ihre Kunden weitergeben können.