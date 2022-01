Essen und Impfen: Vesperkirche Nürnberg im Pandemie-Modus

Vesperkirche Nürnberg "zum Mitnehmen"

Am Sonntag hat die Gemeinde der Gustaf-Adolf-Gedächtniskirche im Nürnberger Stadtteil Lichtenhof ihre Aktion "Vesperkirche Nürnberg" gestartet. Zum zweiten Mal findet diese nun unter Corona-Bedingungen statt. Das heißt: Statt Zusammensitzen im warmen Kirchenraum, gibt es die Vesperkirche wieder nur im "To Go"-Format, das Essen also nur zum Mitnehmen.

Hütten statt großem Kirchensaal

Vor der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in der Nürnberger Südstadt stehen drei Holzbuden: An einer gibt es Informationen rund um Hilfsangebote, an der zweiten kann man sein Essen zahlen, an der dritten geben Helfer warme Mittagessen aus. Einzige Bedingung: Die Abholer zahlen einen Euro für die Mahlzeit, zwei Euro Pfand werden für die Behältnisse verlangt. Ziel der Vesperkirche ist es, alle willkommen zu heißen.

Nicht in der Kirche, sondern vor der Kirche

Die Gustav-Adolf-Gemeinde richtet die Vesperkirche seit 2016 aus. Dabei geht es darum, den Kirchenraum zu öffnen, für alle, die in der Umgebung wohnen. Ob arm oder reich, jung oder alt, gläubig oder nicht, beim Mittagessen trafen bei der Vesperkirche in vor Corona-Zeiten unterschiedlichste Menschen aufeinander und unterhielten sich, nachmittags auch bei Kaffee und Kuchen. Doch größere Treffen im Innenraum sind derzeit kompliziert und mit Kontrollen und Einschränkungen verbunden. Deshalb hat die Gemeinde beschlossen, die Vesperkirche zwar stattfinden zu lassen, allerdings draußen.

"Geist der Vesperkirche: Gemeinschaft erleben“

Mit einem Gottesdienst hat die evangelische Gemeinde die Vesperkirche offiziell gestartet. Die Losung für die Aktion lautet in diesem Jahr: “Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen" (Johannes 6,37). Zum Start der Aktion kam auch die Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern in die Kirche in der Nürnberger Südstadt. Im Gottesdienst lobte sie den Geist der Vesperkirche. “Sie bietet für alle Menschen einen Begegnungsort“, so die Regionalbischöfin. Gemeinschaft sei hier auch in Zeiten von Corona möglich: “Es gibt eine kleine Möglichkeit, hier miteinander zusammen zu sein“. Man solle gerade jetzt auf die positiven Seiten schauen.