Gegen die Einsamkeit – Erste Vesperkirche in Oberfranken

Ein warmes Mittagessen, eine neue Frisur – oder ein gemeinsames Konzert: In Coburg haben evangelische Christinnen und Christen Oberfrankens erste Vesperkirche eingerichtet. Zwei Wochen lang bis zum 19. März gibt es in der Gemeinde St. Moriz täglich ein kostenloses warmes Mittagessen, dazu wechselnde soziale Angebote oder auch Gottesdienste, Andachten und Konzerte sowie ein kostenloses Friseurangebot. Ganz unterschiedliche Menschen aus Coburg sollen sich beim gemeinsamen Essen begegnen, so der Wunsch der Organisatoren.

"Vesperkirchen versprühen eine Ahnung vom Reich Gottes"

"Vesperkirchen knüpfen an das an, was Jesus wichtig war", teilte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner vorab mit, die die Aktion am Sonntag in Coburg mit einem Gottesdienst eröffnete. "Er holte Menschen in die Gemeinschaft, um mit ihnen zu essen." Und er habe das soziale Miteinander der Menschen geheilt.

In vielen Bibelgeschichten des Neuen Testaments fänden sich Erzählungen vom gemeinsamen Essen, Trinken und Feiern. Vesperkirchen trennen in den Worten der Regionalbischöfin nicht zwischen arm und reich, zwischen Gemeinschaftsmenschen und Einsamen: "Vesperkirchen versprühen eine Ahnung vom Reich Gottes." Sie zeigten eine Willkommenskultur, besonders für Menschen in finanzieller Armut. Auch Beziehungsarmut sei in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Rund um Jesus jedoch seien alle Menschen Teil der Gemeinschaft der Heiligen.

Kirchengemeinden in Coburg beteiligen sich an gemeinsamer Aktion

In Coburg ist die Vesperkirche eine gemeinsame Aktion verschiedener Kirchengemeinden im evangelischen Dekanat Coburg, dem Kirchengemeindeamt und der Diakonie Coburg. Mehr als 100 Ehrenamtliche helfen mit. Die Idee der Vesperkirchen entstand in den 1990er Jahren in Baden-Württemberg. In Bayern startete die erste Vesperkirche 2015 in Schweinfurt, weitere folgten in Memmingen, Würzburg und Neufahrn. Auch in Nürnberg war in diesem Jahr eine Vesperkirche gestartet.