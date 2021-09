Essen für Fluthelfer: Erinnerungen an einen belastenden Einsatz

"Die Bilder sind noch sehr deutlich im Kopf und es ist schwer in Worte zu fassen. Es waren sehr viele Momente, die bis heute Gänsehaut verursachen, wenn man heute wieder drüber nachdenkt", erzählt Svenja Opel sichtlich berührt. Sie ist eine der 47 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die Mitte Juli alles stehen und liegen gelassen haben, um im Ahrgebiet nach der Flut zu helfen. 24 Tage lang hatten rund 1.800 Helferinnen und Helfer des BRK geholfen.

Ein Helferessen als Zeichen der Wertschätzung

Mit einem gemeinsamen Essen wollte der BRK Kreisverband Bayreuth zwei Monate nach dem Katastropheneinsatz "Danke" sagen. Die Halle, in der sonst Einsatzfahrzeuge stehen wurde liebevoll dekoriert. "Das sind alles ehrenamtliche Menschen, die das unentgeltlich gemacht haben. Und dieser Einsatz war eine große Herausforderung. Mit dem gemeinsamen Helferessen wollen wir unsere Wertschätzung zeigen", so Bereichsleiter Richard Knorr.

Sechs Stunden Fahrt ins Ungewisse

Ein Rückblick: Der Alarm kam morgens um sieben Uhr am 19. Juli. Nicht einmal vier Stunden später fahren die ersten BRK-Hilfstransporter auf die Autobahn. "Da organisierst du ganz schnell alles in der Familie, packst deine Sachen zusammen, redest mit deinem Arbeitgeber", erinnert sich Heiko Schardt.

Das Gefühl auf der Fahrt: mulmig. "Wir wussten überhaupt nicht was auf uns zukommt. Aber schon auf der Fahrt wurde unsere Kolone mit Lichthupe und 'Daumen hoch-Zeichen' von anderen Autofahrern bedacht. Das hatte man schnell das Gefühl - wir sind auf einer Mission", erinnert sich Johannes Stahl.

Ehrenamtliche haben ein offenes Ohr für Opfer

Was sie vor Ort sehen erschütterte alle. "Wir haben vorher Bilder in den Medien gesehen, aber da denkt man ja auch immer, es werden die schlimmsten Ecken gezeigt. Aber es war überall alles zerstört. Es sah aus wie im Krieg", erzählen die Ehrenamtlichen. In den betroffenen Gebieten haben die BRKler beispielsweise Essenstationen aufgebaut, für Strom und Heizung gesorgt. Aber auch viele Gespräche geführt. "Es hat den Menschen schon geholfen, sich mit ihnen in ihr leeres, dreckiges Wohnzimmer zu setzten und einfach ein offenes Ohr zu haben", erinnert sich Jonas Lindner.

Hilfe für Helfer des BRK

Doch auch die Helfer brauchten Hilfe, um das Gesehene zu verarbeiten. Vor Ort gab es auch für die Ehrenamtliche seelische Betreuung, die ihnen nach wie vor angeboten wird. Das sei wichtig, sagt Meike Techentin von der Psychosozialen Notfallversorgung. "Abends zusammensitzen und darüber zu sprechen, was man erlebt hat war unglaublich wichtig. Und auch so etwas wie das gemeinsame Helfer-Essen ist richtig. Da kann man gemeinsam stolz darauf sein, was man geschafft hat. Und auch ein bisschen abschließen. Denn die Eindrücken waren für alle krass", so Techentin.

Regionale Gastronomie unterstützt Helferessen

Das Helferessen wurde vom BRK Kreisverband Bayreuth organisiert. Unterstützung kam von regionalen Gastronomen. "Wenn Menschen aus eigener Initiative anderen Leuten helfen - und hier war absolut Hilfe notwendig - finde ich das großartig. Wir haben keine Sekunde gezögert und alle bekommen heute hier ein Essen von uns", so Peter Appelt. Und auch eine Bayreuther Bar hat Cocktails ausgeschenkt, dazu haben zwei Brauereien weitere Getränke gesponsert.

Und so viel steht wohl fest: Sollte der Alarm wieder losgehen, dann sind diese Ehrenamtlichen erneut bereit, alles stehen und liegen lassen, um zu helfen.

"Das Gefühl mit dem man zurückkommt, wenn man vor Ort mit anpacken konnte, das ist unbeschreiblich." Johannes Stahl, Ehrenamtlicher