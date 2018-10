09.10.2018, 14:36 Uhr

Essen auf dem Herd vergessen: Brand in Marktredwitz

Ein vergessenes Essen auf dem Herd hat wahrscheinlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Marktredwitz ausgelöst. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zur Brandserie Mitte des Jahres gibt es keinen Zusammenhang.