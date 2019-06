Nach Eskalation im Ankerzentrum: Die Stimmung in Plattling

Bayerischer Flüchtlingsrat: "War vorhersehbar"

Mittlerweile hat sich der Bayerische Flüchtlingsrat geäußert. Im BR-Interview sagte Stephan Dünnwald, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats, dass es Behörden und das Innenministerium darauf anlegen, dass solche Konflikte stattfinden. Die Polizei müsse dann den Dreck ausbaden, der von der Politik gemacht wird. "Da wird Politik auf dem Rücken der Polizei gemacht", so Dünnwald. Er fordert, dass künftig bei Polizeieinsätzen von Beginn an Dollmetscher hinzugezogen werden, die deeskalierend auf die Bewohner wirken können. Derartige Eskalationen, wie sie sich am vergangenen Freitag im Ankerzentrum Stephansposching ereignet hatten findet er vorhersehbar.

"Wenn man Menschen in eine Halle steckt, ihnen jede Privatsphäre nimmt und die Polizei regelmäßig kommt, um jemanden abzuschieben, dann stehen die Menschen unter Stress, sie leben in einer ständigen Unsicherheit. Jede christliche Gemeinde würde unter solchen Umständen auf die Barrikaden gehen." Stephan Dünnwald, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats

Zu dem Vorschlag der Gewerkschaft der Polizei, einen runden Tisch einzuberufen, meint Dünnwald, das sei ein erster Schritt: "Da machen wir gerne mit. Aber so lange sich nichts an der Situation in den Ankerzentren ändert, bringt ein runder Tisch nichts."

Ausschreitungen im Ankerzentrum Stephansposching

Bei den Ausschreitungen im Ankerzentrum wurden am Freitagabend fünf Polizisten verletzt. Rund 30 Bewohner solidarisierten sich mit einem Mann, den die Polizei festnehmen wollte. Sie beleidigten und bespuckten die Polizisten und warfen Fahrräder nach ihnen. Die Beamten kamen mit leichten Verletzungen davon, ein Polizist erlitt Rippenprellungen. Gegen die drei Rädelsführer wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen.