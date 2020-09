Eskalation am Gärtnerplatz: Polizei bestätigt Schlagstockeinsatz

In der Nacht auf Samstag war am Gärtnerplatz in München gegen 1.20 Uhr eine Ausweiskontrolle eskaliert. Dabei wurde ein schwarzer Mann von einem Polizisten mit einem Schlagstock ins Gesicht getroffen. Nach neuen Informationen handelt es sich bei dem Betroffenen um einen 26-Jährigen aus Haar bei München.

Auf einem Video, das "Bild.de" veröffentlicht hat, ist ein Mann zu sehen, der von zwei Polizisten zu einem Streifenwagen geführt werden soll. Der Mann wehrt sich heftig gegen die Kontrolle. Mehrere Bekannte des Mannes unterstützen ihn dabei. Daraufhin setzen einige Beamte Schlagstöcke ein, ein Polizist schlägt mehrmals zu. Auf dem Video ist es schwer zu erkennen - doch offenbar wird dabei ein Mann ins Gesicht getroffen und erleidet eine blutende Wunde an der Lippe. Das berichtet ebenfalls "Bild.de". Daraufhin folgt demnach eine heftige Auseinandersetzung.

Polizei: Beamte waren in der Unterzahl und wurden angegriffen

Die Münchner Polizei hat nun auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigt, dass ein Mann von einem Polizisten mit einem Schlagstock im Gesicht getroffen worden sei. Laut Polizei wurde der Schlagstock aber nicht gezielt gegen den Kopf eingesetzt; vielmehr sei der Vorfall aus Versehen in einer bedrängten Situation passiert.

Die rund sechs bis sieben Beamten seien gegenüber der Gruppe der aggressiven Partygänger deutlich in der Unterzahl gewesen. Diese hätten mit Tritten und Fäusten die Beamten angegriffen, um die Identitätsfeststellung ihres Bekannten zu verhindern. Noch in der Nacht habe aber das Bayerische Landeskriminalamt aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen, um zu prüfen, ob der Einsatz angemessen war.

Laute Musik am Gärtnerplatz

Der Polizei zufolge konnte die Situation erst unter Kontrolle gebracht werden, als kurze Zeit nach dem Vorfall die Verstärkung der Polizei eintrat. Vier Menschen wurden in Gewahrsam genommen und heute früh entlassen. Es erfolgten mehrere Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzungen.

Laut Polizei kam die Gruppe von rund 25 bis 30 Partygänger gegen Mitternacht zum Gärtnerplatz und machte dort laute Musik.